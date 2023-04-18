Свердловские депутаты выполнили задание Путина о СВО

В Свердловской области начнут действовать льготы для воевавших на стороне ЛДНР с 2014 года

Для свердловских военных и добровольцев расширят список льгот Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Военнослужащие из Свердловской области, с 2014 года участвовавшие в конфликте в Донбассе на стороне ДНР и ЛНР, смогут рассчитывать на статус и льготы ветеранов боевых действий, как участники спецоперации. Такое решение приняли депутаты заксобрания региона, передает корреспондент URA.RU. О такой поддержке военных в январе просил президент РФ Владимир Путин.

«В настоящее время предусмотрено присвоение статуса ветерана боевых действий военнослужащим и добровольцам, направлявшимся для обеспечения задач в ходе спецоперации — с 24 февраля 2022 года. Вместе с тем боевые действия на территории ЛНР и ДНР идут с 2014 года. Проект закона предусматривает возможность присвоения статуса лицам, принимавшим участие в боевых действиях в составе формирований Донецкой и Луганской народных республик с мая 2014-го», — описал глава комитета по соцполитике Вячеслав Погудин.

Перед голосованием спикер заксо Людмила Бабушкина дала понять депутатам, что парламент должен поддержать законопроект. В результате его приняли почти единогласно — 46 депутатов «за», один не голосовал (причина пока неизвестна).

Изменение федеральных законов о льготах инициировал сам президент Путин. В начале года он поручил уравнять в правах воевавших за ДНР и ЛНР граждан с участниками спецоперации на Украине. В феврале в Госдуму внесли соответствующий проект, подписанный большой группой депутатов, включая лидеров всех фракций.