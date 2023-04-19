В Пермском ЗС две партии выступили против сокрытия доходов депутатов

20 апреля 2023 в 12:06 Размер текста - 17 +

Анна Баранова выступила за публикацию депутатских деклараций о доходах Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU На пленарном заседании законодательного собрания Пермского края среди депутатов нашлись противники сокрытия деклараций о доходах, которые ежегодно публикуют народные избранники. Согласно изменениям в законодательство, с этого года такой обязанности у них не будет. Против выступили представители КПРФ и партии «Новые люди», передает корреспондент URA.RU. «Мы считаем принципиально важным сохранить публикование информации о доходах и расходах и обязательствах имущественного характера всех депутатов, так как являясь народными избранниками, депутаты должны быть открыты перед своими избирателями, а не скрываться за обезличенным перечнем подавших декларации. Мы не поддерживаем данный законопроект», — заявила на заседании руководитель фракции КПРФ Анна Баранова. Глава фракции партии «Новые люди» Денис Шитов подчеркнул, что поправки делают систему власти более закрытой и также высказался против них. Представители других партии насчет законопроекта не высказывались, и он был принят в первом чтении. Ранее URA.RU рассказывало, что декларации о доходах пермские депутаты скроют уже в этом году. Финансовая информация в публичной сфере будет отражена только в обобщенном виде, пояснили в ЗС. Между тем, руководитель фракции ЛДПР Олег Постников опубликовал данные о своих доходах в 2022 году. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

На пленарном заседании законодательного собрания Пермского края среди депутатов нашлись противники сокрытия деклараций о доходах, которые ежегодно публикуют народные избранники. Согласно изменениям в законодательство, с этого года такой обязанности у них не будет. Против выступили представители КПРФ и партии «Новые люди», передает корреспондент URA.RU. «Мы считаем принципиально важным сохранить публикование информации о доходах и расходах и обязательствах имущественного характера всех депутатов, так как являясь народными избранниками, депутаты должны быть открыты перед своими избирателями, а не скрываться за обезличенным перечнем подавших декларации. Мы не поддерживаем данный законопроект», — заявила на заседании руководитель фракции КПРФ Анна Баранова. Глава фракции партии «Новые люди» Денис Шитов подчеркнул, что поправки делают систему власти более закрытой и также высказался против них. Представители других партии насчет законопроекта не высказывались, и он был принят в первом чтении. Ранее URA.RU рассказывало, что декларации о доходах пермские депутаты скроют уже в этом году. Финансовая информация в публичной сфере будет отражена только в обобщенном виде, пояснили в ЗС. Между тем, руководитель фракции ЛДПР Олег Постников опубликовал данные о своих доходах в 2022 году.