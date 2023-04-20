В Екатеринбурге вынесли новый приговор скандальному застройщику

В Екатеринбурге застройщика повторно отправили в колонию за мошенничество

20 апреля 2023 в 13:43 Размер текста - 17 +

Владимир Воробьев получил реальный срок за мошенничество при продаже квартир Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Екатеринбурге суд вынес приговор застройщику Владимиру Воробьеву, который продавал горожанам несуществующие квартиры. Его признали виновным по уголовному делу о мошенничестве на 46,8 млн рублей и отправили в колонию, сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. «Установлено, что в период с марта 2012 года по ноябрь 2014 года Воробьев привлекал деньги граждан, вводя их в заблуждение о будущей передаче им квартир в возводимом доме в квартале улиц Стачек — Фрезеровщиков — Старых Большевиков — Войкова. При этом с потерпевшими оформлялись сделки по приобретению квартир путем заключения договоров процентного займа», — рассказывают в прокуратуре. Общая сумма ущерба, нанесенного действиями Воробьева, составила свыше 46,8 млн рублей. Мужчину признали виновным по частям 3, 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, в крупном и особо крупных размерах) и приговорили к 7,6 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Свою вину подсудимый не признал. В 2017 году Воробьева уже привлекали к уголовной ответственности за аналогичное преступление. В 2017 году Владимира Воробьева уже привлекали к уголовной ответственности за аналогичное преступление Фото: пресс-служба прокуратуры Свердловской области

В Екатеринбурге суд вынес приговор застройщику Владимиру Воробьеву, который продавал горожанам несуществующие квартиры. Его признали виновным по уголовному делу о мошенничестве на 46,8 млн рублей и отправили в колонию, сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. «Установлено, что в период с марта 2012 года по ноябрь 2014 года Воробьев привлекал деньги граждан, вводя их в заблуждение о будущей передаче им квартир в возводимом доме в квартале улиц Стачек — Фрезеровщиков — Старых Большевиков — Войкова. При этом с потерпевшими оформлялись сделки по приобретению квартир путем заключения договоров процентного займа», — рассказывают в прокуратуре. Общая сумма ущерба, нанесенного действиями Воробьева, составила свыше 46,8 млн рублей. Мужчину признали виновным по частям 3, 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, в крупном и особо крупных размерах) и приговорили к 7,6 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Свою вину подсудимый не признал. В 2017 году Воробьева уже привлекали к уголовной ответственности за аналогичное преступление.