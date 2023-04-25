ТАСС: персоной нон грата в РФ объявлен секретарь посольства Молдавии

Валериу Маня объявили персоной нон грата в России
В России персоной нон грата (нежелательной — прим. URA.RU) объявлен первый секретарь посольства Молдавии в Москве Валериу Маня. Об этом рассказал дипломатический источник Молдавии.
«В России Валериу Маня объявлен персоной нон грата», — передает слова источника ТАСС. Маня занимал должность первого секретаря посольства Молдавии в Москве.
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