ТАСС: персоной нон грата в РФ объявлен секретарь посольства Молдавии

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МИД России и Дом Правительства РФ. Москва, министерство иностранных дел рф, мид
Валериу Маня объявили персоной нон грата в России Фото:

В России персоной нон грата (нежелательной — прим. URA.RU) объявлен первый секретарь посольства Молдавии в Москве Валериу Маня. Об этом рассказал дипломатический источник Молдавии.

«В России Валериу Маня объявлен персоной нон грата», — передает слова источника ТАСС. Маня занимал должность первого секретаря посольства Молдавии в Москве.

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В России персоной нон грата (нежелательной — прим. URA.RU) объявлен первый секретарь посольства Молдавии в Москве Валериу Маня. Об этом рассказал дипломатический источник Молдавии. «В России Валериу Маня объявлен персоной нон грата», — передает слова источника ТАСС. Маня занимал должность первого секретаря посольства Молдавии в Москве.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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