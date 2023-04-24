24 апреля 2023

Мэрия в городе ХМАО борется с нелегальной рекламой на улицах. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Город, пресс-конференция Заскалькина Курган, наклейка, реклама, объявления, забор
В связи с появлением нелегальной рекламы сотрудники мэрии провели рейд (фото из архива) Фото:

В Нягани (ХМАО) сотрудники администрации провели рейд в связи с появлением несанкционированной рекламы на улицах города. Об этом сообщил мэр Иван Ямашев.

«На улицах снова появились неприглядного вида листовки — пестрые и разноформатные плакаты кратно портят внешний облик города. Специалисты управления муниципального контроля и управления по потребительскому рынку и развитию предпринимательства выехали в рейд с целью ликвидировать замеченные объявления и найти нерадивых предпринимателей, занимающихся их распространением», — написал мэр в своем telegram-канале.

Ямашев отметил, что с рекламодателями провели разъяснительную работу, листовки должны исчезнуть в ближайшее время. «Если ситуация не изменится к утру — арендодатель расторгнет с ними договор», — отметил глава.

Ранее URA.RU сообщало, что в Нефтеюганске активисты ресурсного добровольческого центра «Сердце Югры» выступили с инициативой зачистить стены жилых домов от запрещенной рекламы. Запрещенную рекламу активисты перекрывают изображением российского флага.

Листовки должны исчезнуть с городских улиц в ближайшее время
Листовки должны исчезнуть с городских улиц в ближайшее время
Фото:

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В Нягани (ХМАО) сотрудники администрации провели рейд в связи с появлением несанкционированной рекламы на улицах города. Об этом сообщил мэр Иван Ямашев. «На улицах снова появились неприглядного вида листовки — пестрые и разноформатные плакаты кратно портят внешний облик города. Специалисты управления муниципального контроля и управления по потребительскому рынку и развитию предпринимательства выехали в рейд с целью ликвидировать замеченные объявления и найти нерадивых предпринимателей, занимающихся их распространением», — написал мэр в своем telegram-канале. Ямашев отметил, что с рекламодателями провели разъяснительную работу, листовки должны исчезнуть в ближайшее время. «Если ситуация не изменится к утру — арендодатель расторгнет с ними договор», — отметил глава. Ранее URA.RU сообщало, что в Нефтеюганске активисты ресурсного добровольческого центра «Сердце Югры» выступили с инициативой зачистить стены жилых домов от запрещенной рекламы. Запрещенную рекламу активисты перекрывают изображением российского флага.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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