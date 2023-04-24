Мэрия в городе ХМАО борется с нелегальной рекламой на улицах. Фото

25 апреля 2023 в 22:50 Размер текста - 17 +

В связи с появлением нелегальной рекламы сотрудники мэрии провели рейд (фото из архива) Фото: Игорь Меркулов © URA.RU В Нягани (ХМАО) сотрудники администрации провели рейд в связи с появлением несанкционированной рекламы на улицах города. Об этом сообщил мэр Иван Ямашев. «На улицах снова появились неприглядного вида листовки — пестрые и разноформатные плакаты кратно портят внешний облик города. Специалисты управления муниципального контроля и управления по потребительскому рынку и развитию предпринимательства выехали в рейд с целью ликвидировать замеченные объявления и найти нерадивых предпринимателей, занимающихся их распространением», — написал мэр в своем telegram-канале. Ямашев отметил, что с рекламодателями провели разъяснительную работу, листовки должны исчезнуть в ближайшее время. «Если ситуация не изменится к утру — арендодатель расторгнет с ними договор», — отметил глава. Ранее URA.RU сообщало, что в Нефтеюганске активисты ресурсного добровольческого центра «Сердце Югры» выступили с инициативой зачистить стены жилых домов от запрещенной рекламы. Запрещенную рекламу активисты перекрывают изображением российского флага. Листовки должны исчезнуть с городских улиц в ближайшее время Фото: telegram-канал Ивана Ямашева

В Нягани (ХМАО) сотрудники администрации провели рейд в связи с появлением несанкционированной рекламы на улицах города. Об этом сообщил мэр Иван Ямашев. «На улицах снова появились неприглядного вида листовки — пестрые и разноформатные плакаты кратно портят внешний облик города. Специалисты управления муниципального контроля и управления по потребительскому рынку и развитию предпринимательства выехали в рейд с целью ликвидировать замеченные объявления и найти нерадивых предпринимателей, занимающихся их распространением», — написал мэр в своем telegram-канале. Ямашев отметил, что с рекламодателями провели разъяснительную работу, листовки должны исчезнуть в ближайшее время. «Если ситуация не изменится к утру — арендодатель расторгнет с ними договор», — отметил глава. Ранее URA.RU сообщало, что в Нефтеюганске активисты ресурсного добровольческого центра «Сердце Югры» выступили с инициативой зачистить стены жилых домов от запрещенной рекламы. Запрещенную рекламу активисты перекрывают изображением российского флага.