В Нягани (ХМАО) сотрудники администрации провели рейд в связи с появлением несанкционированной рекламы на улицах города. Об этом сообщил мэр Иван Ямашев.
«На улицах снова появились неприглядного вида листовки — пестрые и разноформатные плакаты кратно портят внешний облик города. Специалисты управления муниципального контроля и управления по потребительскому рынку и развитию предпринимательства выехали в рейд с целью ликвидировать замеченные объявления и найти нерадивых предпринимателей, занимающихся их распространением», — написал мэр в своем telegram-канале.
Ямашев отметил, что с рекламодателями провели разъяснительную работу, листовки должны исчезнуть в ближайшее время. «Если ситуация не изменится к утру — арендодатель расторгнет с ними договор», — отметил глава.
Ранее URA.RU сообщало, что в Нефтеюганске активисты ресурсного добровольческого центра «Сердце Югры» выступили с инициативой зачистить стены жилых домов от запрещенной рекламы. Запрещенную рекламу активисты перекрывают изображением российского флага.
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