ФАС: повышение тарифа на передачу электроэнергии не коснется граждан

Изменение тарифа на передачу электроэнергии на 6,3% до конца текущего года не затронет граждан России. Об этом сообщили представители Федеральной антимонопольной службы.
«Граждан это изменение не затронет. Тарифы для населения, как и предполагалось, будут изменены только с 1 июля 2024 года», — об этом рассказали в Федеральной антимонопольной службе, информацию передает ТАСС.
Ранее URA.RU сообщало, что российское правительство повысило тариф на передачу электроэнергии до конца 2023 года. Соответствующее распоряжение было подписано премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным. Кроме того, доцент кафедры «Интеллектуальные системы информационной безопасности» РТУ МИРЭА Евгений Кашкин рекомендовал внимательно следить за бытовыми приборами в целях экономии электроэнергии, об этом передает RT.
Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!