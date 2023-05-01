01 мая 2023

ФАС: повышение тарифа на передачу электроэнергии не коснется граждан

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Изменение тарифов не затронет граждан, сообщили в ФАС Фото:

Изменение тарифа на передачу электроэнергии на 6,3% до конца текущего года не затронет граждан России. Об этом сообщили представители Федеральной антимонопольной службы.

«Граждан это изменение не затронет. Тарифы для населения, как и предполагалось, будут изменены только с 1 июля 2024 года», — об этом рассказали в Федеральной антимонопольной службе, информацию передает ТАСС.

Ранее URA.RU сообщало, что российское правительство повысило тариф на передачу электроэнергии до конца 2023 года. Соответствующее распоряжение было подписано премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным. Кроме того, доцент кафедры «Интеллектуальные системы информационной безопасности» РТУ МИРЭА Евгений Кашкин рекомендовал внимательно следить за бытовыми приборами в целях экономии электроэнергии, об этом передает RT.

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Изменение тарифа на передачу электроэнергии на 6,3% до конца текущего года не затронет граждан России. Об этом сообщили представители Федеральной антимонопольной службы. «Граждан это изменение не затронет. Тарифы для населения, как и предполагалось, будут изменены только с 1 июля 2024 года», — об этом рассказали в Федеральной антимонопольной службе, информацию передает ТАСС. Ранее URA.RU сообщало, что российское правительство повысило тариф на передачу электроэнергии до конца 2023 года. Соответствующее распоряжение было подписано премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным. Кроме того, доцент кафедры «Интеллектуальные системы информационной безопасности» РТУ МИРЭА Евгений Кашкин рекомендовал внимательно следить за бытовыми приборами в целях экономии электроэнергии, об этом передает RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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