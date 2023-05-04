Источник: главой сгоревшей Сосьвы сделают любимого мэра Куйвашева

На пост главы Сосьвы рассматривается мэр Волчанска Александр Вервейн

Александру Вервейну могут доверить Сосьву на время устранения последствий ЧП Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Временным руководителем поселка Сосьва (Свердловская область), пострадавшего от сильнейшего пожара, может стать мэр Волчанска Александр Вервейн, который пользуется личной поддержкой губернатора Евгения Куйвашева. По данным URA.RU, в случае назначения чиновник будет совмещать обе должности до устранения последствий ЧП.

«[Рассматривается вариант, при котором] Вервейн будет исполняющим обязанности [главы Сосьвы] на время устранения последствий. После этого ему будет предложено повышение», — пояснил собеседник агентства во власти. По словам инсайдера, если работу Вервейна в поселке признают успешной, Куйвашев будет готов назначить его главой Северного управленческого округа.

Считается, что именно с этим связан неожиданный приезд Вервейна в Сосьву 27 апреля, где в это же время находились губернатор и члены областного правительства. В той командировке чиновник приватно пообщался с Куйвашевым и его первым замом Алексеем Шмыковым, а также поучаствовал во встрече с жителями поселка. Сам Вервейн в разговоре с URA.RU заявил, что ничего не слышал о перспективе возглавить Сосьву: «В данный момент я остаюсь главой Волчанска».

Действующий руководитель Сосьвы Геннадий Макаров 4 мая подал в отставку по собственному желанию. По информации URA.RU, команда губернатора Куйвашева была недовольна его работой в истории с пожаром. В результате возгорания, начавшегося 25 апреля, были уничтожены 120 жилых домов, без крыши остались 420 человек. По поводу происшествия президент РФ Владимир Путин лично звонил губернатору Евгению Куйвашеву с поручением разобраться в ситуации. 2 мая глава региона выступил с докладом на заседании правительства РФ.