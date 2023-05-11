МВД устроило проверку в администрации Перми

12 мая 2023 в 00:49 Размер текста - 17 +

Сотрудники МВД интересовались документами о вывозе снега Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Пермскому краю организовали проверку в администрации Перми. По информации источников, во время нее были изъяты носители информации из кабинетов заместителей главы мэрии города Дмитрия Галиханова и Игоря Субботина. «Сотрудники МВД организовали проверку в мэрии Перми. В ходе нее были изъяты носители информации из кабинетов Дмитрия Галиханова и Игоря Субботина. Силовики интересовались документами, которые касаются вывоза снега», — пишет «Коммерсант-Прикамье», ссылаясь на источники. Ранее глава Перми Алексей Демкин сообщил, что сокращает количество своих заместителей. Функционально-целевой блок «Управление инвестиционно- строительной деятельностью, природопользованием» будет полностью расформирован.

Сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Пермскому краю организовали проверку в администрации Перми. По информации источников, во время нее были изъяты носители информации из кабинетов заместителей главы мэрии города Дмитрия Галиханова и Игоря Субботина. «Сотрудники МВД организовали проверку в мэрии Перми. В ходе нее были изъяты носители информации из кабинетов Дмитрия Галиханова и Игоря Субботина. Силовики интересовались документами, которые касаются вывоза снега», — пишет «Коммерсант-Прикамье», ссылаясь на источники. Ранее глава Перми Алексей Демкин сообщил, что сокращает количество своих заместителей. Функционально-целевой блок «Управление инвестиционно- строительной деятельностью, природопользованием» будет полностью расформирован.