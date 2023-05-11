11 мая 2023

МВД устроило проверку в администрации Перми

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Судебное заседание по уголовному делу бывшего заместителя губернатора Курганской области Ванюкова Романа. Курган, мвд, полиция, мвд рф, полицейский
Сотрудники МВД интересовались документами о вывозе снега Фото:

Сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Пермскому краю организовали проверку в администрации Перми. По информации источников, во время нее были изъяты носители информации из кабинетов заместителей главы мэрии города Дмитрия Галиханова и Игоря Субботина.

«Сотрудники МВД организовали проверку в мэрии Перми. В ходе нее были изъяты носители информации из кабинетов Дмитрия Галиханова и Игоря Субботина. Силовики интересовались документами, которые касаются вывоза снега», — пишет «Коммерсант-Прикамье», ссылаясь на источники.

Ранее глава Перми Алексей Демкин сообщил, что сокращает количество своих заместителей. Функционально-целевой блок «Управление инвестиционно- строительной деятельностью, природопользованием» будет полностью расформирован.

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Сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Пермскому краю организовали проверку в администрации Перми. По информации источников, во время нее были изъяты носители информации из кабинетов заместителей главы мэрии города Дмитрия Галиханова и Игоря Субботина. «Сотрудники МВД организовали проверку в мэрии Перми. В ходе нее были изъяты носители информации из кабинетов Дмитрия Галиханова и Игоря Субботина. Силовики интересовались документами, которые касаются вывоза снега», — пишет «Коммерсант-Прикамье», ссылаясь на источники. Ранее глава Перми Алексей Демкин сообщил, что сокращает количество своих заместителей. Функционально-целевой блок «Управление инвестиционно- строительной деятельностью, природопользованием» будет полностью расформирован.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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