11 мая 2023

Обвиняемый в убийстве тюменской школьницы Бережной рассказал об отношении сокамерников

Сокамерники встали на сторону обвиняемого в убийстве тюменской школьницы Бережного
© Служба новостей «URA.RU»
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Виталий Бережной в Ленинском районном суде. Тюмень, бережной виталий
Виталий Бережной обвиняется в убийстве восьмилетней Насти Муравьевой из Тюмени Фото:
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Сокамерники Виталия Бережного, обвиняемого в убийстве восьмилетней девочки из Тюмени Насти Муравьевой, верят в его невиновность. Об этом он заявил в беседе с журналистами. Бережной находится в одном из московских СИЗО, поскольку рассмотрением его уголовного дела занимается Мосгорсуд.

«Я содержусь в общей массе, меня поддерживают сокамерники, родные, дети, друзья, сослуживцы. И никто не верит в „выводы следователя“ с больной фантазией, потому что здоровый человек такого не придумает», — заявил Бережной в беседе с журналистами «РБК Тюмень».

Ранее агентство писало о том, что Бережной пожаловался на пытки в московском СИЗО. Он заявил, что ему не дают спать.

Виталий Бережной был задержан спустя полтора месяца после исчезновения восьмилетней девочки Насти Муравьевой. Она бесследно пропала в тюменском микрорайоне Лесобаза 30 июня 2021 года. Тело ребенка было найдено в 19 августа. Спустя несколько дней Бережной был арестован. Он сознался в совершении преступления, но спустя какое-то время отказался от показаний, заявив, что дал их под давлением следствия. Дело Бережного рассматривалось Тюменским областным судом с участием присяжных. Их вердикт не был принят из-за нарушения тайны совещательной комнаты. После этого дело об убийстве Насти Муравьевой передали в Мосгорсуд.

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Сокамерники Виталия Бережного, обвиняемого в убийстве восьмилетней девочки из Тюмени Насти Муравьевой, верят в его невиновность. Об этом он заявил в беседе с журналистами. Бережной находится в одном из московских СИЗО, поскольку рассмотрением его уголовного дела занимается Мосгорсуд. «Я содержусь в общей массе, меня поддерживают сокамерники, родные, дети, друзья, сослуживцы. И никто не верит в „выводы следователя“ с больной фантазией, потому что здоровый человек такого не придумает», — заявил Бережной в беседе с журналистами «РБК Тюмень». Ранее агентство писало о том, что Бережной пожаловался на пытки в московском СИЗО. Он заявил, что ему не дают спать. Виталий Бережной был задержан спустя полтора месяца после исчезновения восьмилетней девочки Насти Муравьевой. Она бесследно пропала в тюменском микрорайоне Лесобаза 30 июня 2021 года. Тело ребенка было найдено в 19 августа. Спустя несколько дней Бережной был арестован. Он сознался в совершении преступления, но спустя какое-то время отказался от показаний, заявив, что дал их под давлением следствия. Дело Бережного рассматривалось Тюменским областным судом с участием присяжных. Их вердикт не был принят из-за нарушения тайны совещательной комнаты. После этого дело об убийстве Насти Муравьевой передали в Мосгорсуд.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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