Ресторанный критик Кински: у советской кухни в Челябинске колоссальный потенциал

Кински предложил поварам новое прочтение русских супов и традиционных салатов Фото: Анна Майорова © URA.RU

Русская и советская кухни — самые недооцененные рестораторами Челябинска направления. Таким мнением поделился с URA.RU ресторанный критик Глориан Кински.

«Русская или советская кухня будет востребована всегда. Они имеют колоссальный потенциал. Есть заведения, которые пытаются эксплуатировать советскую кухню, но ничего нового в кулинарии не говорят», — заявил URA.RU Кински.

Критик отметил URA.RU, что городу не хватает «добротных» щей и авторских деталей в классических рецептах. Он признался, что томленные в горшочках щи он сам предпочел бы популярному Том Яму. Кински предлагает «читать» блюда по-новому. Добавить в борщ с разварной говядиной сладкой вишни или оформить «селедку под шубой» в тонкие слайсы свеклы.

«Нужна фантазия и, разумеется, желание. Чтобы объявить „у меня советская кухня“ нужно иметь большую харизму. Это тяжелый труд и без талантливого повара здесь не управиться, но у нас и с бесталанными напряженка», — резюмировал URA.RU Кински.

В качестве правильного исполнения критик назвал URA.RU «Оливье» одного из ресторанов в центре Челябинска. Сочетание раковых шеек, соуса айоли и красной икры в составе он с восторгом вспоминает спустя пять лет. Заведение советской кухни из другого района города Кински назвал «безграмотным» за колбасу в салате «Министерский», дешевые продукты и банальную подачу. По его мнению, гости стали более избирательными и видят, сколько сил вложено в меню.

«В модной нише фаст-фуда у нас пока нигде не подают котлеты по-киевски. Назови их „де-воляй“ и продавай по 130-150 рублей — это золотая жила. Кусок натурального диетического мяса — это прекрасный перекус. Упускают у нас русскую и советскую кухни», — отметил URA.RU критик