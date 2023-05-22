В Екатеринбурге пустили с молотка недострой

В Екатеринбурге продали на аукционе недострой на улице Краснофлотцев
© Служба новостей «URA.RU»
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Стройка в заозерном. Курган, стройматериалы, ипотека, дом, жилье, стройка
У дома на Краснофлотцев, 67, появился новый хозяин Фото:

В Екатеринбурге продали одноэтажный недострой у дома на Краснофлотцев, 67. Покупатель выложил за объект 12,2 млн рублей. Объявление об этом появилось на сайте Фонда имущества Свердловской области. Постройку пустили с молотка после долгого простоя — более 15 лет.

Готовность постройки оценивается в 41%. Среди разрешенных видов использования — магазины, образование и банковская деятельность. Также на этом участке площадью 2387 квадратных метров можно построить жилой дом средней этажности.

Ранее URA.RU писало, что на Эльмаше выставили на аукцион объект незавершенного строительства за 10,9 млн рублей. Общая площадь объекта составляет 2,3 тысячи квадратных метров.

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В Екатеринбурге продали одноэтажный недострой у дома на Краснофлотцев, 67. Покупатель выложил за объект 12,2 млн рублей. Объявление об этом появилось на сайте Фонда имущества Свердловской области. Постройку пустили с молотка после долгого простоя — более 15 лет. Готовность постройки оценивается в 41%. Среди разрешенных видов использования — магазины, образование и банковская деятельность. Также на этом участке площадью 2387 квадратных метров можно построить жилой дом средней этажности. Ранее URA.RU писало, что на Эльмаше выставили на аукцион объект незавершенного строительства за 10,9 млн рублей. Общая площадь объекта составляет 2,3 тысячи квадратных метров.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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