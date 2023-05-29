В Екатеринбурге на месяц изменится схема движения автобуса

30 мая 2023 в 13:00 Размер текста - 17 +

В уральской столице на месяц будет изменена схема движения автобуса № 59 Фото: Анна Майорова © URA.RU В Екатеринбурге на месяц изменили схему движения автобуса № 59 из-за закрытия движения транспорта по улице Краснолесья. Движение будет закрыто с 1 по 30 июня 2023 года. Об этом сообщает городская администрация. «Движение на маршруте № 59 будет направлено по проспекту Академика Сахарова, улицам Вильгельма де Геннина, Павла Шаманова, Анатолия Мехренцева, Краснолесья. Будут отменены следующие остановочные пункты: „Академический мкр.“ в оба направления, „Двинская“ в направлении конечного пункта „17 Мехколонна“», — говорится в сообщении. Также специалисты АО «Екатеринбургская теплосетевая компания» закроют движение транспорта по дублеру улицы Краснолесья. Речь идет об отрезке от улицы Вильгельма де Геннина до улицы Рябинина. Движение будет заблокировано с 12 июня по 17 июля 2023 года.

В Екатеринбурге на месяц изменили схему движения автобуса № 59 из-за закрытия движения транспорта по улице Краснолесья. Движение будет закрыто с 1 по 30 июня 2023 года. Об этом сообщает городская администрация. «Движение на маршруте № 59 будет направлено по проспекту Академика Сахарова, улицам Вильгельма де Геннина, Павла Шаманова, Анатолия Мехренцева, Краснолесья. Будут отменены следующие остановочные пункты: „Академический мкр.“ в оба направления, „Двинская“ в направлении конечного пункта „17 Мехколонна“», — говорится в сообщении. Также специалисты АО «Екатеринбургская теплосетевая компания» закроют движение транспорта по дублеру улицы Краснолесья. Речь идет об отрезке от улицы Вильгельма де Геннина до улицы Рябинина. Движение будет заблокировано с 12 июня по 17 июля 2023 года.