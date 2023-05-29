29 мая 2023

В Екатеринбурге на месяц изменится схема движения автобуса

© Служба новостей «URA.RU»
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Передача новых автобусов, полученных Екатеринбургом в лизинг в рамках федеральной программы «Безопасные и качественные дороги». Екатеринбург, автобус, общественный транспорт, низкопольный автобус, город екатеринбург, герб екатеринбурга
В уральской столице на месяц будет изменена схема движения автобуса № 59 Фото:

В Екатеринбурге на месяц изменили схему движения автобуса № 59 из-за закрытия движения транспорта по улице Краснолесья. Движение будет закрыто с 1 по 30 июня 2023 года. Об этом сообщает городская администрация.

«Движение на маршруте № 59 будет направлено по проспекту Академика Сахарова, улицам Вильгельма де Геннина, Павла Шаманова, Анатолия Мехренцева, Краснолесья. Будут отменены следующие остановочные пункты: „Академический мкр.“ в оба направления, „Двинская“ в направлении конечного пункта „17 Мехколонна“», — говорится в сообщении.

Также специалисты АО «Екатеринбургская теплосетевая компания» закроют движение транспорта по дублеру улицы Краснолесья. Речь идет об отрезке от улицы Вильгельма де Геннина до улицы Рябинина. Движение будет заблокировано с 12 июня по 17 июля 2023 года.

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В Екатеринбурге на месяц изменили схему движения автобуса № 59 из-за закрытия движения транспорта по улице Краснолесья. Движение будет закрыто с 1 по 30 июня 2023 года. Об этом сообщает городская администрация. «Движение на маршруте № 59 будет направлено по проспекту Академика Сахарова, улицам Вильгельма де Геннина, Павла Шаманова, Анатолия Мехренцева, Краснолесья. Будут отменены следующие остановочные пункты: „Академический мкр.“ в оба направления, „Двинская“ в направлении конечного пункта „17 Мехколонна“», — говорится в сообщении. Также специалисты АО «Екатеринбургская теплосетевая компания» закроют движение транспорта по дублеру улицы Краснолесья. Речь идет об отрезке от улицы Вильгельма де Геннина до улицы Рябинина. Движение будет заблокировано с 12 июня по 17 июля 2023 года.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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