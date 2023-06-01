Песков заявил, что Россия всегда была в секретных документах НАТО

В документах НАТО Россия всегда была и всегда фигурировала как противник. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU о секретном плане Североатлантического альянса.
«В рабочих документах НАТО Россия всегда была. И она всегда фигурировала как противник», — пояснил Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. По словам официального представителя Кремля, секретный план будет обсуждаться НАТО спустя год после начала СВО в связи с тем, что «растет существенно степень вовлеченности стран членов альянса в этом конфликте».
НАТО подготовила секретный военный план на случай столкновения с Россией. В нем впервые со времен холодной войны подробно описано, как альянс должен реагировать на спецоперацию РФ на Украине.
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