Песков заявил, что Россия всегда была в секретных документах НАТО

Как в Кремле отреагировали на секретный план НАТО на случай столкновения с РФ
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Семнадцатая ежегодная пресс-конференция президента РФ. Москва, песков дмитрий, портрет
Песков прокомментировал секретный план НАТО Фото:

В документах НАТО Россия всегда была и всегда фигурировала как противник. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU о секретном плане Североатлантического альянса.

«В рабочих документах НАТО Россия всегда была. И она всегда фигурировала как противник», — пояснил Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. По словам официального представителя Кремля, секретный план будет обсуждаться НАТО спустя год после начала СВО в связи с тем, что «растет существенно степень вовлеченности стран членов альянса в этом конфликте».

НАТО подготовила секретный военный план на случай столкновения с Россией. В нем впервые со времен холодной войны подробно описано, как альянс должен реагировать на спецоперацию РФ на Украине.

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В документах НАТО Россия всегда была и всегда фигурировала как противник. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU о секретном плане Североатлантического альянса. «В рабочих документах НАТО Россия всегда была. И она всегда фигурировала как противник», — пояснил Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. По словам официального представителя Кремля, секретный план будет обсуждаться НАТО спустя год после начала СВО в связи с тем, что «растет существенно степень вовлеченности стран членов альянса в этом конфликте». НАТО подготовила секретный военный план на случай столкновения с Россией. В нем впервые со времен холодной войны подробно описано, как альянс должен реагировать на спецоперацию РФ на Украине.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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