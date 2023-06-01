Свердловских пенсионеров предупредили о новшествах в доставке выплат

В Свердловской области изменили график доставки пенсии

02 июня 2023 в 12:51 Размер текста - 17 +

Деньги пенсионеры получат раньше на один-два дня Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Свердловчане получат пенсии раньше срока — 2 и 3 июня. Связано это с тем, что традиционный день выплат — 4 июня — выпал на воскресенье. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе «Почты России». «В связи с тем, что 4-е число приходится на воскресенье, в Свердловской области сотрудники „Почты России“ доставят пенсии и пособия с 3 по 24 июня строго по графикам Социального фонда. Уточнить свою дату получения пенсионеры могут в платежном поручении за предыдущий период», — заявили в организации В Екатеринбурге, Серове, Краснотурьинске, Сухом Логу, Сысерти, Арамиле и Заречном пенсии доставят 2 июня. В остальных населенных пунктах выплаты осуществят 3 июня. Также в департаменте информационной политики подчеркнули, что новую дату получения пенсионеры могут узнать в платежном поручении за предыдущий период или по телефону регионального контакт-центра +7 (343) 227-04-39 каждый день с 9:00 до 21:00. Ранее стало известно, что с 1 мая пенсию свердловчанам будут доставлять только сотрудники «Почты России», а не частные службы доставки, как это было ранее. Также власти поясняли, что порядок доставки пенсий свердловским пенсионерам изменят автоматически.

Свердловчане получат пенсии раньше срока — 2 и 3 июня. Связано это с тем, что традиционный день выплат — 4 июня — выпал на воскресенье. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе «Почты России». «В связи с тем, что 4-е число приходится на воскресенье, в Свердловской области сотрудники „Почты России“ доставят пенсии и пособия с 3 по 24 июня строго по графикам Социального фонда. Уточнить свою дату получения пенсионеры могут в платежном поручении за предыдущий период», — заявили в организации В Екатеринбурге, Серове, Краснотурьинске, Сухом Логу, Сысерти, Арамиле и Заречном пенсии доставят 2 июня. В остальных населенных пунктах выплаты осуществят 3 июня. Также в департаменте информационной политики подчеркнули, что новую дату получения пенсионеры могут узнать в платежном поручении за предыдущий период или по телефону регионального контакт-центра +7 (343) 227-04-39 каждый день с 9:00 до 21:00. Ранее стало известно, что с 1 мая пенсию свердловчанам будут доставлять только сотрудники «Почты России», а не частные службы доставки, как это было ранее. Также власти поясняли, что порядок доставки пенсий свердловским пенсионерам изменят автоматически.