В Челябинске прошел кубок города по экстремальному спорту. Фото

03 июня 2023 в 17:52 Размер текста - 17 +

Победителей наградили в 30 номинациях Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Кубок Челябинска по RCC Extreme прошел в субботу на площадке у ледовой арены «Трактор». В открытых соревнованиях по экстремальным видам спорта приняли участие более 80 спортсменов. «Любители и профессионалы показали свои навыки в дисциплинах „самокат стрит“, „самокат парк“, „ВМХ стрит“, „ВМХ парк“ и „скейтборд стрит“. Победителей наградили в 30 категориях в зависимости от возраста и дисциплины, которую представлял участник», — сообщили в оргкомитете проекта. Организатор проекта «RCC Extreme», главный тренер Свердловской сборной по ВМХ фристайл Андрей Белов отметил, что соревнования проводились без взносов для всех желающих. Во время соревнований для болельщиков работали фотозона, зона свободного граффити и фуд-корт, организаторы провели розыгрыш призов, а также мастер-классы по экстремальным видам спорта и стрит дэнсу. Профессиональный скейт-парк RCC Extreme открылся у ледовой арены «Трактор» в Челябинске в 2022 году. Пространство оборудовано самыми современными конструкциями и доступно для всех желающих. Олег Коровяков Олег Коровяков Олег Коровяков Олег Коровяков

Кубок Челябинска по RCC Extreme прошел в субботу на площадке у ледовой арены «Трактор». В открытых соревнованиях по экстремальным видам спорта приняли участие более 80 спортсменов. «Любители и профессионалы показали свои навыки в дисциплинах „самокат стрит“, „самокат парк“, „ВМХ стрит“, „ВМХ парк“ и „скейтборд стрит“. Победителей наградили в 30 категориях в зависимости от возраста и дисциплины, которую представлял участник», — сообщили в оргкомитете проекта. Организатор проекта «RCC Extreme», главный тренер Свердловской сборной по ВМХ фристайл Андрей Белов отметил, что соревнования проводились без взносов для всех желающих. Во время соревнований для болельщиков работали фотозона, зона свободного граффити и фуд-корт, организаторы провели розыгрыш призов, а также мастер-классы по экстремальным видам спорта и стрит дэнсу. Профессиональный скейт-парк RCC Extreme открылся у ледовой арены «Трактор» в Челябинске в 2022 году. Пространство оборудовано самыми современными конструкциями и доступно для всех желающих.