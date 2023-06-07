Атака беспилотников ВСУ на Москву была нацелена на дома российских разведчиков

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Атака дронов, ул. Профсоюзная, 98, стр.6. Москва, эвакуация, перекрытие, полиция, оцепление
Один из многоквартирных домов, пострадавших от ВСУ в Москве, принадлежал СВР, сообщает ABC News Фото:
новость из сюжета
Атака беспилотников на Москву

Атака Украины на Москву 30 мая была нацелена на дома российских разведчиков. Об этом сообщает ABC News.

«Атака беспилотников в Москве на прошлой неделе, по-видимому, была нацелена на дома офицеров российской разведки. <…> Один из многоквартирных домов, пострадавших от ударов беспилотников, связан с российской Службой внешней разведки (СВР)», — передает американский телеканал. Авторы канала ссылаются на данные компании Strider Technologies.

Ранее полпредство РФ в ООН отмечало, что атака беспилотников со стороны Киева по Москве была направлена на мирных граждан. Сама атака прошла 30 мая. По сообщению Минобороны РФ, всего было задействовано 8 беспилотников, которые были уничтожены российской ПВО.

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Атака Украины на Москву 30 мая была нацелена на дома российских разведчиков. Об этом сообщает ABC News. «Атака беспилотников в Москве на прошлой неделе, по-видимому, была нацелена на дома офицеров российской разведки. <…> Один из многоквартирных домов, пострадавших от ударов беспилотников, связан с российской Службой внешней разведки (СВР)», — передает американский телеканал. Авторы канала ссылаются на данные компании Strider Technologies. Ранее полпредство РФ в ООН отмечало, что атака беспилотников со стороны Киева по Москве была направлена на мирных граждан. Сама атака прошла 30 мая. По сообщению Минобороны РФ, всего было задействовано 8 беспилотников, которые были уничтожены российской ПВО.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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