Атака беспилотников ВСУ на Москву была нацелена на дома российских разведчиков

Атака Украины на Москву 30 мая была нацелена на дома российских разведчиков. Об этом сообщает ABC News.
«Атака беспилотников в Москве на прошлой неделе, по-видимому, была нацелена на дома офицеров российской разведки. <…> Один из многоквартирных домов, пострадавших от ударов беспилотников, связан с российской Службой внешней разведки (СВР)», —
Ранее полпредство РФ в ООН отмечало, что атака беспилотников со стороны Киева по Москве была направлена на мирных граждан. Сама атака прошла 30 мая. По сообщению Минобороны РФ, всего было задействовано 8 беспилотников, которые были уничтожены российской ПВО.
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