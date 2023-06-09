Россиянка продала автомобиль дочери, чтобы помочь участникам СВО

Многодетная мать, журналист Анна Арбатская занимается сбором средств для участников спецоперации на Украине и лично возит им гумпомощь на передовую. Для помощи российским военным она даже продала автомобиль своей дочери.
Женщина создавала telegram-канал для сбора денег российским бойцам, однако неравнодушных оказалось меньше, чем она предполагала. «Так, не сдаваясь, спуская всю свою зарплату и скудные пожертвования, я собирала помощь [для участников СВО]. Даже авто дочери продала», — рассказала Анна Арбатская военному корреспонденту URA.RU.
Также она заявила, что обращалась к медийным лицам и различные фонды, но никто не откликался. Тем не менее спустя время российская телеведущая Лера Кудрявцева помогла ей купить коптер. Также она рассказала об Арбатской у себя в Telegram, после чего собирать деньги на нужды военных стало проще.
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