11 июня 2023

Shot: бизнесмена из Екатеринбурга заподозрили в неуплате налогов

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Оглашение приговора Виталию Гаврилову в Областном суде. Челябинск, уголовное дело, прокурор, приговор, закон, обвинение, преступление, правосудие, суд
На бизнесмена Владислава Гармаша поступило обращение в Генпрокуратуру Рф Фото:

В Генеральную прокуратуру РФ поступило обращение с просьбой проверить налоги и доходы екатеринбургского предпринимателя, резидента ОАЭ и основателя компании Marlerino Group Влада Marlon (Владислав Гармаш). Об этом сообщил источник.

«На бизнесмена из Екатеринбурга Влада Marlon поступило обращение в Генпрокуратуру с просьбой проверить достоверность его доходов и налогов. В 2022-м предприниматель упразднил ИП в Екатеринбурге, в этом году он перебрался на Кипр и мог не отчислять налоги за свой бизнес по 2022 год», — пишет telegram-канал Shot, ссылаясь на источник. Если будет установлен факт неуплаты налогов, то Гармаша могут привлечь к уголовной ответственности.

Marlon после переезда на Кипр, как пишет Shot, зарегистрировал новую компанию — Marlerino Group LTD, которая занимается маркетингом и монетизацией приложений на зарубежных рынках. Последние несколько лет мужчина жил в Дубае, где нет налогов на доходы физических лиц. В январе Гармаш попал в список Forbes предпринимателей до 42 лет, оказывающих влияние за пределами Монако и с доходом минимум 12,4 млн долларов, отмечает telegram-канал.

Журналист URA.RU отправил запрос в Генпрокуратуру РФ. На момент публикации новости ответ не получен.

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В Генеральную прокуратуру РФ поступило обращение с просьбой проверить налоги и доходы екатеринбургского предпринимателя, резидента ОАЭ и основателя компании Marlerino Group Влада Marlon (Владислав Гармаш). Об этом сообщил источник. «На бизнесмена из Екатеринбурга Влада Marlon поступило обращение в Генпрокуратуру с просьбой проверить достоверность его доходов и налогов. В 2022-м предприниматель упразднил ИП в Екатеринбурге, в этом году он перебрался на Кипр и мог не отчислять налоги за свой бизнес по 2022 год», — пишет telegram-канал Shot, ссылаясь на источник. Если будет установлен факт неуплаты налогов, то Гармаша могут привлечь к уголовной ответственности. Marlon после переезда на Кипр, как пишет Shot, зарегистрировал новую компанию — Marlerino Group LTD, которая занимается маркетингом и монетизацией приложений на зарубежных рынках. Последние несколько лет мужчина жил в Дубае, где нет налогов на доходы физических лиц. В январе Гармаш попал в список Forbes предпринимателей до 42 лет, оказывающих влияние за пределами Монако и с доходом минимум 12,4 млн долларов, отмечает telegram-канал. Журналист URA.RU отправил запрос в Генпрокуратуру РФ. На момент публикации новости ответ не получен.
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