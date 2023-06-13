Увильды в июне возглавило топ-5 самых популярных челябинских озер

Рейтинг популярных среди челябинцев озер возглавило Увильды Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Рейтинг озер Челябинской области возглавило Увильды. Как URA.RU сообщили в пресс-службе мобильного оператора Tele2, на берегах водоема зафиксирован самый высокий рост активности абонентов в июньские выходные.

«Мы проанализировали активность абонентов и на основе обезличенных больших данных. В результате определились самые популярные места для отдыха в регионе. Топ-5 рейтинга возглавили Увильды», — отметили URA.RU в Tele2.

Второе место занял Тургояк, а третье разделили между собой Еловое и Кисегач. На четвертой позиции расположилось Аргази. Замкнуло пятерку лидеров Касарги. Исследователи отметили, что рост потребления трафика мобильного интернета в местах отдыха в среднем составил 15% по сравнению с маем.

Предпочтения челябинцев с началом лета изменились. В последнем месяце весны Tele2 фиксировал рост посещаемости культурных площадок внутри города. При этом визиты к местам отдыха увеличились, если сравнивать с маем 2022 года. Лидером по росту стал городской сад имени Пушкина, где в майские праздники интернет-трафик вырос на 95% в сравнении с предыдущим годом. Вторую строку заняла Кировка (плюс 70%). На третьем месте Исторический музей области (увеличение на 41%).