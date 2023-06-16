В Екатеринбурге бухгалтер может заработать десятки тысяч рублей

В Екатеринбурге зарплатный максимум для бухгалтеров по учету ТМЦ достигает 70 тысяч рублей

Зарплата бухгалтеров ТМЦ может достигать 70 тыс. руб. Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Зарплатный максимум для бухгалтеров, ведущих учет товарно-материальных ценностей, в производственных компаниях Екатеринбурга, может достигать 70 тыс. руб. Такой информацией с URA.RU поделились в IT-сервисе по поиску работы и подбору сотрудников Superjob.

«От 40 до 42 тыс. рублей обещают сотрудникам с опытом проведения инвентаризаций и стажем работы бухгалтером по учету ТМЦ от 1-го года. От 42 до 55 тыс. рублей в городе предлагают соискателям с высшим образованием (финансовое/экономическое) и опытом работы бухгалтером по учету ТМЦ от 2-х лет. На самую высокую зарплату — от 55 до 70 тыс. рублей — могут рассчитывать кандидаты со знанием нескольких участков бухгалтерского учета и опытом работы в производственной компании», — согласно данным, предоставленным Superjob.

От 35 до 40 тыс. рублей может зарабатывать сотрудник, имеющий среднее профессиональное или неполное высшее образование. «Сотрудник должен быть уверенным пользователем „1С“, Excel, справочно-правовых систем „КонсультантПлюс“ и „Гарант“. Также специалист должен обладать знанием основ бухгалтерского учета, нормативно-правовой базы, и иметь опыт работы в бухгалтерии от полугода», — отметили в IT-сервисе.

Среднестатистический портрет соискателя в Екатеринбурге сегодня представляет собой женщина (в 93% резюме), в возрасте 44 лет. Такой специалист имеет высшее образование в 76% случаев.