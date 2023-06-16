Бастрыкин заинтересовался историей неизлечимо больной девушки из ХМАО, которой отказали в помощи

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин запросил результаты проверки ситуации с неизлечимо больной девушкой в Мегионе (ХМАО), которой югорские медики отказали в помощи. Об этом сообщили в пресс-центре СКР.
«Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки по информации о неоказании необходимой медицинской помощи девушке в городе Мегионе ХМАО-Югры. По данным СМИ, соответствующая паллиативная терапия ей по месту жительства не предоставляется», — говорится в сообщении СКР в telegram-канале ведомстве.
По данным местных СМИ, девушке 22 года, она страдает неизлечимым заболеванием. Медработники в Мегионе отказали девушке в оказании специализированной помощи, хотя состояние ее здоровье из-за прогрессирования болезни ухудшилось, что подтвердили врачи из Москвы и Сургута. Следственное управление СКР по ХМАО провело проверку, но в возбуждении уголовного дела отказало. Бастрыкин поручил главе СУ СКР по ХМАО-Югре Михаилу Мокшину доложить о причинах отказа в возбуждении дела.
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