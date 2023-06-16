16 июня 2023
15 июня 2023

Бастрыкин заинтересовался историей неизлечимо больной девушки из ХМАО, которой отказали в помощи

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Глава СК РФ Александр Бастрыкин. stock, бастрыкин александр, stock
Александр Бастрыкин поручил доложить о причинах отказа в возбуждении дела Фото:

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин запросил результаты проверки ситуации с неизлечимо больной девушкой в Мегионе (ХМАО), которой югорские медики отказали в помощи. Об этом сообщили в пресс-центре СКР.

«Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки по информации о неоказании необходимой медицинской помощи девушке в городе Мегионе ХМАО-Югры. По данным СМИ, соответствующая паллиативная терапия ей по месту жительства не предоставляется», — говорится в сообщении СКР в telegram-канале ведомстве.

По данным местных СМИ, девушке 22 года, она страдает неизлечимым заболеванием. Медработники в Мегионе отказали девушке в оказании специализированной помощи, хотя состояние ее здоровье из-за прогрессирования болезни ухудшилось, что подтвердили врачи из Москвы и Сургута. Следственное управление СКР по ХМАО провело проверку, но в возбуждении уголовного дела отказало. Бастрыкин поручил главе СУ СКР по ХМАО-Югре Михаилу Мокшину доложить о причинах отказа в возбуждении дела.

Главные новости ХМАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин запросил результаты проверки ситуации с неизлечимо больной девушкой в Мегионе (ХМАО), которой югорские медики отказали в помощи. Об этом сообщили в пресс-центре СКР. «Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки по информации о неоказании необходимой медицинской помощи девушке в городе Мегионе ХМАО-Югры. По данным СМИ, соответствующая паллиативная терапия ей по месту жительства не предоставляется», — говорится в сообщении СКР в telegram-канале ведомстве. По данным местных СМИ, девушке 22 года, она страдает неизлечимым заболеванием. Медработники в Мегионе отказали девушке в оказании специализированной помощи, хотя состояние ее здоровье из-за прогрессирования болезни ухудшилось, что подтвердили врачи из Москвы и Сургута. Следственное управление СКР по ХМАО провело проверку, но в возбуждении уголовного дела отказало. Бастрыкин поручил главе СУ СКР по ХМАО-Югре Михаилу Мокшину доложить о причинах отказа в возбуждении дела.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...