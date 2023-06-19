Водитель-нарушитель избил екатеринбуржца из-за фото. Видео

20 июня 2023 в 12:15 Размер текста - 17 +

Пострадавший мужчина зафиксировал побои в травмпункте и у судмедэкспертов (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Екатеринбурге водитель, пренебрегший правилами дорожного движения, избил пешехода. Поводом послужило то, что горожанин решил зафиксировать нарушение на фото, чтобы отправить в ГИБДД. Пострадавший, Георгий, рассказал URA.RU о конфликте и поделился видео с камер наблюдения. «Девятого июня вечером я возвращался домой и на улице Сахарова заметил автомобиль BMW, который припарковался на тротуаре, на велосипедной дорожке. Я сфотографировал это на телефон, чтобы отправить в ГИБДД. В этот момент из пивного магазина вышел водитель и попытался отобрать мой мобильник», — рассказал Георгий. Как видно на кадрах, водитель толкнул пешехода, сбив с ног. По словам пострадавшего, шофер вел себя агрессивно, угрожал, один раз пнул лежащего человека, требуя отдать сотовый. Георгий отошел в сторону проезжей части и сел на поребрик, чтобы в случае чего позвать на помощь. В это время из алкомаркета вышел попутчик водителя, они сели в иномарку и промчались мимо мужчины, едва не отдавив ноги. «Я не хожу, не фоткаю каждую неправильно припаркованную машину. Эта просто стояла на тротуаре, хотя вокруг парковочных мест было полно. Просто какое-то свинство, неуважение к людям. Если посмотреть видео с камер, нетрудно заметить и другие нарушения: водитель проехал на красный свет через пешеходный переход», — продолжает Георгий. Мужчина подал заявление в полицию о причинении вреда здоровью. Будут отправлены в ГИБДД и фото с видео. Корреспондент обратился за комментарием в пресс-группу УМВД по Екатеринбургу. Ответ на момент публикации не поступил. Ранее другой агрессивный свердловский водитель избил пешехода, который переходил дорогу в неположенном месте. Тогда стороны конфликта в полицию не обращались. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Екатеринбурге водитель, пренебрегший правилами дорожного движения, избил пешехода. Поводом послужило то, что горожанин решил зафиксировать нарушение на фото, чтобы отправить в ГИБДД. Пострадавший, Георгий, рассказал URA.RU о конфликте и поделился видео с камер наблюдения. «Девятого июня вечером я возвращался домой и на улице Сахарова заметил автомобиль BMW, который припарковался на тротуаре, на велосипедной дорожке. Я сфотографировал это на телефон, чтобы отправить в ГИБДД. В этот момент из пивного магазина вышел водитель и попытался отобрать мой мобильник», — рассказал Георгий. Как видно на кадрах, водитель толкнул пешехода, сбив с ног. По словам пострадавшего, шофер вел себя агрессивно, угрожал, один раз пнул лежащего человека, требуя отдать сотовый. Георгий отошел в сторону проезжей части и сел на поребрик, чтобы в случае чего позвать на помощь. В это время из алкомаркета вышел попутчик водителя, они сели в иномарку и промчались мимо мужчины, едва не отдавив ноги. «Я не хожу, не фоткаю каждую неправильно припаркованную машину. Эта просто стояла на тротуаре, хотя вокруг парковочных мест было полно. Просто какое-то свинство, неуважение к людям. Если посмотреть видео с камер, нетрудно заметить и другие нарушения: водитель проехал на красный свет через пешеходный переход», — продолжает Георгий. Мужчина подал заявление в полицию о причинении вреда здоровью. Будут отправлены в ГИБДД и фото с видео. Корреспондент обратился за комментарием в пресс-группу УМВД по Екатеринбургу. Ответ на момент публикации не поступил. Ранее другой агрессивный свердловский водитель избил пешехода, который переходил дорогу в неположенном месте. Тогда стороны конфликта в полицию не обращались.