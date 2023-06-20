Мэр Екатеринбурга задобрил миллиардеров

Глава Екатеринбурга Орлов расширил список почетных граждан

Говорят, Алексей Орлов побоялся обидеть кого-то из уважаемых горожан Фото: Московец Илья © URA.RU

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов, боясь обидеть статусных екатеринбуржцев, расширил список почетных граждан. Изначально предполагалось, что в честь 300-летия званием наградят не одного человека, а трех (общее число претендентов — 19). Но только что на заседании спецкомиссии Орлов, по данным URA.RU, решил, что таких людей будет сразу четверо.

Предполагается, что в начале августа гордума проголосует за миллиардеров Андрея Симановского («Сима-ленд») и Михаила Ходоровского (гендиректор «Синары»), проигравшего в прошлом году гендиректора ОКБ «Новатор» Фарида Абдрахманова (его поддерживает спикер думы Игорь Володин) и учителя химии из элитной гимназии №9 Сергея Москвина.

А сразу после этого пройдет «донабор» — чтобы в исторический день города в ноябре наградить еще несколько уважаемых в городе человек, не попавших в сегодняшний шорт-лист. Примерно такой же порядок применяли 50 лет назад.

Помимо указанной четверки, на награду в этом году были выдвинуты зампред ассоциации бывших узников гетто и нацистских концлагерей Валентина Рябцева, директор гимназии №104 Татьяна Галимова, технический директор «Инженерных изысканий» Герт Евсюнин, владелец «Стройтэка» Владимир Копылов (подрядчик мэрии), директор яхт-клуба «Коматек» Юрий Крюченков, сотрудник спортшколы олимпийского резерва по самбо и дзюдо Александр Козлов, советник гендиректора НПП «Старт» Владимир Манько, гендиректор «Екатеринбургской фармацевтической фабрики» Александр Мехоношин. Также — гендиректор АО «УПП „Вектор“» Валерий Немтинов, гендиректор «Уралочки» Валентина Огиенко, ветеран ВОв Александр Павлов (посмертно), глава «Пневмостроймашины» Анатолий Павлов, «дедушка уральского рока» Александр Пантыкин, гендиректор «Смака» Владилен Фуфаров и экс-глава Чкаловского района (2003—2008 гг.) Елена Ширина.