Мэр Нижнего Тагила поделился впечатлениями об обновленном дворце детского творчества. Видео

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Нижний Тагил. Свердловская область, пинаев владислав
Пинаев высоко оценил изменения в ГДДЮТ после капремонта Фото:

Мэр Нижнего Тагила (Свердловская область) Владислав Пинаев побывал в Городском дворце детского и юношеского творчества, в котором проводился капитальный ремонт. Об этом он сообщил в своих социальных сетях.

«Сегодня заехал в ГДДЮТ. Почти все готово к приему детей после капитального ремонта, остались небольшие детали. Яркий, комфортный, современный, наполненный светом. Такие впечатления остались сегодня после посещения дворца», — рассказал Пинаев в своем telegram-канале.

Мэр поделился подробностями о капремонте и оснащении ГДДЮТ. «Для кружков и секций дворца, а здесь занимаются 5500 детей, приобретена мебель, современная компьютерная и мультимедийная техника, квадрокоптеры и видеокамеры. Всего на техническое оснащение направлено более 106,7 млн. рублей», — отметил Пинаев.

Владислав Пинаев отметил огромную поддержку губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева в реализации данного проекта и пригласил его на открытие. Открытие Городского дворца детского и юношеского творчества запланировано на середину июля.

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Мэр Нижнего Тагила (Свердловская область) Владислав Пинаев побывал в Городском дворце детского и юношеского творчества, в котором проводился капитальный ремонт. Об этом он сообщил в своих социальных сетях. «Сегодня заехал в ГДДЮТ. Почти все готово к приему детей после капитального ремонта, остались небольшие детали. Яркий, комфортный, современный, наполненный светом. Такие впечатления остались сегодня после посещения дворца», — рассказал Пинаев в своем telegram-канале. Мэр поделился подробностями о капремонте и оснащении ГДДЮТ. «Для кружков и секций дворца, а здесь занимаются 5500 детей, приобретена мебель, современная компьютерная и мультимедийная техника, квадрокоптеры и видеокамеры. Всего на техническое оснащение направлено более 106,7 млн. рублей», — отметил Пинаев. Владислав Пинаев отметил огромную поддержку губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева в реализации данного проекта и пригласил его на открытие. Открытие Городского дворца детского и юношеского творчества запланировано на середину июля.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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