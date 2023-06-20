Мэр Нижнего Тагила поделился впечатлениями об обновленном дворце детского творчества. Видео

20 июня 2023 в 23:45 Размер текста - 17 +

Пинаев высоко оценил изменения в ГДДЮТ после капремонта Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Мэр Нижнего Тагила (Свердловская область) Владислав Пинаев побывал в Городском дворце детского и юношеского творчества, в котором проводился капитальный ремонт. Об этом он сообщил в своих социальных сетях. «Сегодня заехал в ГДДЮТ. Почти все готово к приему детей после капитального ремонта, остались небольшие детали. Яркий, комфортный, современный, наполненный светом. Такие впечатления остались сегодня после посещения дворца», — рассказал Пинаев в своем telegram-канале. Мэр поделился подробностями о капремонте и оснащении ГДДЮТ. «Для кружков и секций дворца, а здесь занимаются 5500 детей, приобретена мебель, современная компьютерная и мультимедийная техника, квадрокоптеры и видеокамеры. Всего на техническое оснащение направлено более 106,7 млн. рублей», — отметил Пинаев. Владислав Пинаев отметил огромную поддержку губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева в реализации данного проекта и пригласил его на открытие. Открытие Городского дворца детского и юношеского творчества запланировано на середину июля.

Мэр Нижнего Тагила (Свердловская область) Владислав Пинаев побывал в Городском дворце детского и юношеского творчества, в котором проводился капитальный ремонт. Об этом он сообщил в своих социальных сетях. «Сегодня заехал в ГДДЮТ. Почти все готово к приему детей после капитального ремонта, остались небольшие детали. Яркий, комфортный, современный, наполненный светом. Такие впечатления остались сегодня после посещения дворца», — рассказал Пинаев в своем telegram-канале. Мэр поделился подробностями о капремонте и оснащении ГДДЮТ. «Для кружков и секций дворца, а здесь занимаются 5500 детей, приобретена мебель, современная компьютерная и мультимедийная техника, квадрокоптеры и видеокамеры. Всего на техническое оснащение направлено более 106,7 млн. рублей», — отметил Пинаев. Владислав Пинаев отметил огромную поддержку губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева в реализации данного проекта и пригласил его на открытие. Открытие Городского дворца детского и юношеского творчества запланировано на середину июля.