20 июня 2023
19 июня 2023

Мэр Ханты-Мансийска Ряшин озвучил последствия шторма

Шторм в Ханты-Мансийске разрушил крыши зданий и нарушил работу светофоров
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Ряшин Максим, глава администрации. Василий Филипенко, глава города. Ханты-Мансийск, ряшин максим
Экстренные службы работали в усиленном режиме, рассказал Ряшин Фото:

Штормовой ветер в Ханты-Мансийске нарушил работу светофоров, частично разрушил кровли зданий и повалил почти 30 деревьев. О последствиях непогоды рассказал мэр города Максим Ряшин.

«Ветер повалил 29 деревьев, привел к нарушениям работы светофоров, частичному повреждению кровли, облицовочной плитки фасадов домов. Экстренные службы были оперативно переведены в усиленный режим работы. ЕДДС города зафиксировала 41 заявку, связанную с последствиями шторма», — рассказал Ряшин в своем telegram-канале.

По его информации, в городе для восстановительных работ задействовали 28 единиц техники. Всего в составах бригад работало 74 человека.

Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте также пришлось перевести экстренные службы на усиленный режим работы. Из-за сильных порывов ветра до 25 метров в секунду в городе перестали работать 15 светофоров, а местами пропала электроэнергия.

Главные новости ХМАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Штормовой ветер в Ханты-Мансийске нарушил работу светофоров, частично разрушил кровли зданий и повалил почти 30 деревьев. О последствиях непогоды рассказал мэр города Максим Ряшин. «Ветер повалил 29 деревьев, привел к нарушениям работы светофоров, частичному повреждению кровли, облицовочной плитки фасадов домов. Экстренные службы были оперативно переведены в усиленный режим работы. ЕДДС города зафиксировала 41 заявку, связанную с последствиями шторма», — рассказал Ряшин в своем telegram-канале. По его информации, в городе для восстановительных работ задействовали 28 единиц техники. Всего в составах бригад работало 74 человека. Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте также пришлось перевести экстренные службы на усиленный режим работы. Из-за сильных порывов ветра до 25 метров в секунду в городе перестали работать 15 светофоров, а местами пропала электроэнергия.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...