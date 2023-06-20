Мэр Ханты-Мансийска Ряшин озвучил последствия шторма

Штормовой ветер в Ханты-Мансийске нарушил работу светофоров, частично разрушил кровли зданий и повалил почти 30 деревьев. О последствиях непогоды рассказал мэр города Максим Ряшин.
«Ветер повалил 29 деревьев, привел к нарушениям работы светофоров, частичному повреждению кровли, облицовочной плитки фасадов домов. Экстренные службы были оперативно переведены в усиленный режим работы. ЕДДС города зафиксировала 41 заявку, связанную с последствиями шторма», — рассказал Ряшин в своем telegram-канале.
По его информации, в городе для восстановительных работ задействовали 28 единиц техники. Всего в составах бригад работало 74 человека.
Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте также пришлось перевести экстренные службы на усиленный режим работы. Из-за сильных порывов ветра до 25 метров в секунду в городе перестали работать 15 светофоров, а местами пропала электроэнергия.
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