Элиты УРФО приехали в ХМАО на программу обучения от полпреда Якушева

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Владимир Якушев в Доме добровольцев СО. Екатеринбург, якушев владимир
Владимир Якушев инициировал в УрФО конкурс политэлит «Команда Урала. Реформация» Фото:

В Ханты-Мансийске стартовал четвертый этап конкурса будущих политических элит «Команда Урала. Реформация», которую инициировал полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Владимир Якушев. Как сообщили URA.RU организаторы конкурса, полпред рассказал, что в рамках этого модуля участникам программы предстоит научиться взаимодействию с некоммерческими организациями.

«НКО занимают серьезные позиции в области общественных инициатив. Их деятельность затрагивает разные сферы. Проекты активно развиваются, решая важные социальные задачи. Однако успех их реализации во многом зависит от взаимодействия с органами власти и бизнесом. Молодым управленцам нужно учиться строить диалог с НКО. Понимать их потребности, помогать с подбором государственных инструментом поддержки, масштабированием проектов. Такое сотрудничество позволит усилить положительный эффект работы некоммерческих организаций», — прокомментировал Якушев.

Во время обучения конкурсантам предстоит встретиться с губернатором ХМАО Натальей Комаровой. В регионе, где традиционно сильна поддержка некоммерческого сектора, будущие политэлиты ознакомятся с деятельностью Центра гражданских и социальных инициатив Югры и его опытом создания сети Ресурсных центров и работы с волонтерами. Также конкурсанты узнают о грантовой поддержке проектов в Югре и инициативном бюджетировании. Планируются визит на опытно-производственный участок крестьянско-фермерского хозяйства, а также полевые сборы Гуманитарного добровольческого корпуса Югры. Следующий модуль программы будет посвящен работе с молодежью и пройдет в Салехарде.

Ранее URA.RU писало о том, что в УрФО готовят элиту будущих управленцев. В команде 30 молодых уральцев, которые смогут претендовать на высокие посты.

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В Ханты-Мансийске стартовал четвертый этап конкурса будущих политических элит «Команда Урала. Реформация», которую инициировал полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Владимир Якушев. Как сообщили URA.RU организаторы конкурса, полпред рассказал, что в рамках этого модуля участникам программы предстоит научиться взаимодействию с некоммерческими организациями. «НКО занимают серьезные позиции в области общественных инициатив. Их деятельность затрагивает разные сферы. Проекты активно развиваются, решая важные социальные задачи. Однако успех их реализации во многом зависит от взаимодействия с органами власти и бизнесом. Молодым управленцам нужно учиться строить диалог с НКО. Понимать их потребности, помогать с подбором государственных инструментом поддержки, масштабированием проектов. Такое сотрудничество позволит усилить положительный эффект работы некоммерческих организаций», — прокомментировал Якушев. Во время обучения конкурсантам предстоит встретиться с губернатором ХМАО Натальей Комаровой. В регионе, где традиционно сильна поддержка некоммерческого сектора, будущие политэлиты ознакомятся с деятельностью Центра гражданских и социальных инициатив Югры и его опытом создания сети Ресурсных центров и работы с волонтерами. Также конкурсанты узнают о грантовой поддержке проектов в Югре и инициативном бюджетировании. Планируются визит на опытно-производственный участок крестьянско-фермерского хозяйства, а также полевые сборы Гуманитарного добровольческого корпуса Югры. Следующий модуль программы будет посвящен работе с молодежью и пройдет в Салехарде. Ранее URA.RU писало о том, что в УрФО готовят элиту будущих управленцев. В команде 30 молодых уральцев, которые смогут претендовать на высокие посты.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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