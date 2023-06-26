Зеленский посетил подразделения ВСУ в ДНР

26 июня 2023 в 20:49 Размер текста - 17 +

Владимир Зеленский получил информацию о положении на фронте в ДНР, заявили в офисе президента Украины Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент Украины Владимир Зеленский посетил подразделения ВСУ оперативно-стратегической группировки войск «Хортица» в Донецкой области. Об этом рассказали в офисе президента Украины. «Во время рабочей поездки на подконтрольную Киеву часть ДНР Зеленский посетил подразделения ВСУ», — сообщил telegram-канал офиса Зеленского. Там добавили, что подразделение «Хортица» принимало участие в тяжелых боях на артемовском направлении. Украинский президент в ходе поездки получил важную информацию о ситуации в этом районе, заключили в офисе президента. Ранее Минобороны РФ сообщило, что ВСУ десять раз пытались захватить Артемовск (Бахмут) в ДНР во время мятежа, организованного российским бизнесменом Евгением Пригожиным. Тем не менее, атаки были успешно отражены российской армией. Временно исполняющий обязанности главы ДНР, Денис Пушилин заявил, что украинские боевики продолжают пытаться пробить оборону по флангам Артемовска, передает RT.

Президент Украины Владимир Зеленский посетил подразделения ВСУ оперативно-стратегической группировки войск «Хортица» в Донецкой области. Об этом рассказали в офисе президента Украины. «Во время рабочей поездки на подконтрольную Киеву часть ДНР Зеленский посетил подразделения ВСУ», — сообщил telegram-канал офиса Зеленского. Там добавили, что подразделение «Хортица» принимало участие в тяжелых боях на артемовском направлении. Украинский президент в ходе поездки получил важную информацию о ситуации в этом районе, заключили в офисе президента. Ранее Минобороны РФ сообщило, что ВСУ десять раз пытались захватить Артемовск (Бахмут) в ДНР во время мятежа, организованного российским бизнесменом Евгением Пригожиным. Тем не менее, атаки были успешно отражены российской армией. Временно исполняющий обязанности главы ДНР, Денис Пушилин заявил, что украинские боевики продолжают пытаться пробить оборону по флангам Артемовска, передает RT.