Зеленский посетил зону боевых действий в Донбассе

Зеленский вернулся на Украину и посетил линию обороны ВСУ Угледар-Марьинка
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Вооруженные силы Украины.stock, зеленский владимир, ВСУ, stock
Владимир Зеленский наградил солдат ВСУ на передовой Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский после возвращения на Украину посетил линию обороны ВСУ Угледар-Марьинка и наградил военнослужащих. Об этом рассказал сам украинский лидер.

«Посетил полосу обороны Угледар — Марьинка в Донецкой области. Наградил самых крепких», — написал Зеленский в своем telegram-канале. Он добавил, что совместно с бойцами почтил память погибших и пожелал украинским солдат беречь свою жизнь.

Ранее Зеленский посетил Японию для участия в саммите G7. До этого украинский президент посетил ряд европейских стран.

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Президент Украины Владимир Зеленский после возвращения на Украину посетил линию обороны ВСУ Угледар-Марьинка и наградил военнослужащих. Об этом рассказал сам украинский лидер. «Посетил полосу обороны Угледар — Марьинка в Донецкой области. Наградил самых крепких», — написал Зеленский в своем telegram-канале. Он добавил, что совместно с бойцами почтил память погибших и пожелал украинским солдат беречь свою жизнь. Ранее Зеленский посетил Японию для участия в саммите G7. До этого украинский президент посетил ряд европейских стран.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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