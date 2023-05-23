Зеленский посетил зону боевых действий в Донбассе

Владимир Зеленский наградил солдат ВСУ на передовой
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Президент Украины Владимир Зеленский после возвращения на Украину посетил линию обороны ВСУ Угледар-Марьинка и наградил военнослужащих. Об этом рассказал сам украинский лидер.
«Посетил полосу обороны Угледар — Марьинка в Донецкой области. Наградил самых крепких», — написал Зеленский в своем telegram-канале. Он добавил, что совместно с бойцами почтил память погибших и пожелал украинским солдат беречь свою жизнь.
Ранее Зеленский посетил Японию для участия в саммите G7. До этого украинский президент посетил ряд европейских стран.
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