Зеленский посетил зону боевых действий в Донбассе Зеленский вернулся на Украину и посетил линию обороны ВСУ Угледар-Марьинка 23 мая 2023 в 14:54 Размер текста - 17 + Владимир Зеленский наградил солдат ВСУ на передовой Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент Украины Владимир Зеленский после возвращения на Украину посетил линию обороны ВСУ Угледар-Марьинка и наградил военнослужащих. Об этом рассказал сам украинский лидер. «Посетил полосу обороны Угледар — Марьинка в Донецкой области. Наградил самых крепких», — написал Зеленский в своем telegram-канале. Он добавил, что совместно с бойцами почтил память погибших и пожелал украинским солдат беречь свою жизнь. Ранее Зеленский посетил Японию для участия в саммите G7. До этого украинский президент посетил ряд европейских стран. Президент Украины Владимир Зеленский после возвращения на Украину посетил линию обороны ВСУ Угледар-Марьинка и наградил военнослужащих. Об этом рассказал сам украинский лидер. «Посетил полосу обороны Угледар — Марьинка в Донецкой области. Наградил самых крепких», — написал Зеленский в своем telegram-канале. Он добавил, что совместно с бойцами почтил память погибших и пожелал украинским солдат беречь свою жизнь. Ранее Зеленский посетил Японию для участия в саммите G7. До этого украинский президент посетил ряд европейских стран. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям