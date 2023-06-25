МО РФ: ВСУ пытались отбить Артемовск во время мятежа Пригожина

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Обучениие солдат ВСУ в Великобритании. stock, ВСУ, наемник, stock
ВСУ пытались захватить Артемовск во время восстания Евгения Пригожина Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

ВСУ 10 раз пытались захватить Артемовск (Бахмут) во время мятежа, организованного в России бизнесменом Евгением Пригожиным. Тем не менее, атаки Киева были успешно отражены российской армией. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«На донецком направлении, в районе города Артемовск за сутки успешно отражено 10 атак противника», — сообщило Министерство обороны РФ во время брифинга. Помимо этого, в ДНР также были пресечены еще четыре попытки нападения ВСУ.

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ВСУ 10 раз пытались захватить Артемовск (Бахмут) во время мятежа, организованного в России бизнесменом Евгением Пригожиным. Тем не менее, атаки Киева были успешно отражены российской армией. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «На донецком направлении, в районе города Артемовск за сутки успешно отражено 10 атак противника», — сообщило Министерство обороны РФ во время брифинга. Помимо этого, в ДНР также были пресечены еще четыре попытки нападения ВСУ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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