МО РФ: ВСУ пытались отбить Артемовск во время мятежа Пригожина

ВСУ пытались захватить Артемовск во время восстания Евгения Пригожина
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
ВСУ 10 раз пытались захватить Артемовск (Бахмут) во время мятежа, организованного в России бизнесменом Евгением Пригожиным. Тем не менее, атаки Киева были успешно отражены российской армией. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«На донецком направлении, в районе города Артемовск за сутки успешно отражено 10 атак противника», — сообщило Министерство обороны РФ во время брифинга. Помимо этого, в ДНР также были пресечены еще четыре попытки нападения ВСУ.
О подробностях мятежа Пригожина в круглосуточном режиме читайте в телеграм-канале URA.RU. Подписывайтесь.