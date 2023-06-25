МО РФ: ВСУ пытались отбить Артемовск во время мятежа Пригожина 25 июня 2023 в 16:15 Размер текста - 17 + ВСУ пытались захватить Артемовск во время восстания Евгения Пригожина Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине ВСУ 10 раз пытались захватить Артемовск (Бахмут) во время мятежа, организованного в России бизнесменом Евгением Пригожиным. Тем не менее, атаки Киева были успешно отражены российской армией. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «На донецком направлении, в районе города Артемовск за сутки успешно отражено 10 атак противника», — сообщило Министерство обороны РФ во время брифинга. Помимо этого, в ДНР также были пресечены еще четыре попытки нападения ВСУ. ВСУ 10 раз пытались захватить Артемовск (Бахмут) во время мятежа, организованного в России бизнесменом Евгением Пригожиным. Тем не менее, атаки Киева были успешно отражены российской армией. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «На донецком направлении, в районе города Артемовск за сутки успешно отражено 10 атак противника», — сообщило Министерство обороны РФ во время брифинга. Помимо этого, в ДНР также были пресечены еще четыре попытки нападения ВСУ. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям