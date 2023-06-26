26 июня 2023

Под Ирбитом мужчина впал в кому после аварии на мотоцикле. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Мотовзвод ДПС. Магнитогорск, мотоцикл, перчатка
Мотоциклисты в аварии сильно пострадали Фото:

В поселке Зайково под Ирбитом (Свердловская область) двое мужчин врезались в столб, после чего один из них впал в кому. Об этом сообщают очевидцы.

«ДТП с мотоциклом в поселке Зайково Ирбитского района, со слов очевидцев один человек в коме. Судьба другого не известна, водитель на мотоцикле-одиночке врезались в укосину столба», — информирует telegram-канал «Инцидент Ирбит».

Корреспондент URA.RU обратился в отделение пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области. На момент публикации новости ответа не поступало.

Ранее на трассе Невьянск — Килачевское 32-летний водитель мотоцикла Kawasaki выехал на встречную полосу и врезался в Lada Granta. В результате аварии свердловчанин скончался.

Фото:
Фото:

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В поселке Зайково под Ирбитом (Свердловская область) двое мужчин врезались в столб, после чего один из них впал в кому. Об этом сообщают очевидцы. «ДТП с мотоциклом в поселке Зайково Ирбитского района, со слов очевидцев один человек в коме. Судьба другого не известна, водитель на мотоцикле-одиночке врезались в укосину столба», — информирует telegram-канал «Инцидент Ирбит». Корреспондент URA.RU обратился в отделение пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области. На момент публикации новости ответа не поступало. Ранее на трассе Невьянск — Килачевское 32-летний водитель мотоцикла Kawasaki выехал на встречную полосу и врезался в Lada Granta. В результате аварии свердловчанин скончался.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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