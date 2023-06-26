Под Ирбитом мужчина впал в кому после аварии на мотоцикле. Фото

27 июня 2023 в 10:40 Размер текста - 17 +

Мотоциклисты в аварии сильно пострадали Фото: Илья Московец © URA.RU В поселке Зайково под Ирбитом (Свердловская область) двое мужчин врезались в столб, после чего один из них впал в кому. Об этом сообщают очевидцы. «ДТП с мотоциклом в поселке Зайково Ирбитского района, со слов очевидцев один человек в коме. Судьба другого не известна, водитель на мотоцикле-одиночке врезались в укосину столба», — информирует telegram-канал «Инцидент Ирбит». Корреспондент URA.RU обратился в отделение пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области. На момент публикации новости ответа не поступало. Ранее на трассе Невьянск — Килачевское 32-летний водитель мотоцикла Kawasaki выехал на встречную полосу и врезался в Lada Granta. В результате аварии свердловчанин скончался. Фото: telegram-канал «Инцидент Ирбит» Фото: telegram-канал «Инцидент Ирбит»

В поселке Зайково под Ирбитом (Свердловская область) двое мужчин врезались в столб, после чего один из них впал в кому. Об этом сообщают очевидцы. «ДТП с мотоциклом в поселке Зайково Ирбитского района, со слов очевидцев один человек в коме. Судьба другого не известна, водитель на мотоцикле-одиночке врезались в укосину столба», — информирует telegram-канал «Инцидент Ирбит». Корреспондент URA.RU обратился в отделение пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области. На момент публикации новости ответа не поступало. Ранее на трассе Невьянск — Килачевское 32-летний водитель мотоцикла Kawasaki выехал на встречную полосу и врезался в Lada Granta. В результате аварии свердловчанин скончался.