В поселке Зайково под Ирбитом (Свердловская область) двое мужчин врезались в столб, после чего один из них впал в кому. Об этом сообщают очевидцы.
«ДТП с мотоциклом в поселке Зайково Ирбитского района, со слов очевидцев один человек в коме. Судьба другого не известна, водитель на мотоцикле-одиночке врезались в укосину столба», — информирует telegram-канал «Инцидент Ирбит».
Корреспондент URA.RU обратился в отделение пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области. На момент публикации новости ответа не поступало.
Ранее на трассе Невьянск — Килачевское 32-летний водитель мотоцикла Kawasaki выехал на встречную полосу и врезался в Lada Granta. В результате аварии свердловчанин скончался.
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