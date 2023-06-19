Свердловчанин на мотоцикле выехал на встречку и погиб в ДТП. Фото

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Фоторепортаж - авария с мотоциклом. Салехард, мотоцикл, дтп, авария, разбитый мотоцикл
Авария произошла утром 19 июня на трассе Невьянск — Килачевское (архивное фото) Фото:

На свердловской трассе Невьянск — Килачевское 32-летний водитель мотоцикла Kawasaki выехал на встречную полосу и врезался в Lada Granta. В результате аварии свердловчанин скончался до прибытия скорой помощи, сообщили корреспонденту URA.RU в отделении пропаганды ГИБДД по Свердловской области.

«Водитель мотоцикла Kawasaki не справился с управлением при въезде в крутой поворот, допустил выезд на полосу дороги, предназначенную для встречного движения и столкнулся Lada Granta. В результате ДТП водитель мотоцикла получил травмы, несовместимые с жизнью, скончался до приезда скорой помощи», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Авария произошла 19 июня примерно в 06:50 утра. Водитель и пассажир отечественной легковушки в ДТП не пострадали. В отделении пропаганды ГИБДД по Свердловской области добавили, что в момент столкновения свердловчанин на мотоцикле был в специальном шлеме.

Ранее URA.RU сообщало, что на 92-м километре трассы Екатеринбург-Шадринск-Курган женщина-водитель Chery сбила насмерть мотоциклиста на Suzuki. После столкновения машину отбросило в кювет.

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На свердловской трассе Невьянск — Килачевское 32-летний водитель мотоцикла Kawasaki выехал на встречную полосу и врезался в Lada Granta. В результате аварии свердловчанин скончался до прибытия скорой помощи, сообщили корреспонденту URA.RU в отделении пропаганды ГИБДД по Свердловской области. «Водитель мотоцикла Kawasaki не справился с управлением при въезде в крутой поворот, допустил выезд на полосу дороги, предназначенную для встречного движения и столкнулся Lada Granta. В результате ДТП водитель мотоцикла получил травмы, несовместимые с жизнью, скончался до приезда скорой помощи», — сообщили в пресс-службе ведомства. Авария произошла 19 июня примерно в 06:50 утра. Водитель и пассажир отечественной легковушки в ДТП не пострадали. В отделении пропаганды ГИБДД по Свердловской области добавили, что в момент столкновения свердловчанин на мотоцикле был в специальном шлеме. Ранее URA.RU сообщало, что на 92-м километре трассы Екатеринбург-Шадринск-Курган женщина-водитель Chery сбила насмерть мотоциклиста на Suzuki. После столкновения машину отбросило в кювет.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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