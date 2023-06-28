Российский певец и депутат Госдумы РФ Денис Майданов 1 июля выступит в Реже (Свердловская область) на 250-летии города. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Режа.
«На День Режа приедет Денис Майданов. Концерт певца пройдет на площади у Дома культуры „Металлург“», — пишет пресс-служба режевской мэрии в соцсети «ВКонтакте». На сайте артиста не указана информация о концерте в Реже.
Режу 1 июля исполнится 250 лет. Праздничная программа начнется с десяти утра на нескольких точках. У ДК «Металлург» пройдет шахматный турнир, а у стадиона «Сатурн» — спортивное мероприятие «Беговелы».
Основная программа праздника состоится у ДК «Металлург». Там пройдет ярмарка режевских умельцев и ремесленников. Вечером начнется концерт, на котором кроме Майданова выступит группа GRINKEVICH из Екатеринбурга. Закончится День города салютом в 22:50, сообщили в мэрии Режа.
Денис Майданов выступал в Свердловской области в 2022-м году в Каменске-Уральском на Дне металлургов. Тогда к нему на сцену прорвался фанат, который хотел обнять артиста.
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