28 июня 2023

Певец-политик выступит на Дне города в Свердловской области. Фото

Денис Майданов выступит в Реже на Дне города
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Празднование 75 годовщины АО "НПО "Курганприбор" Курган., майданов денис
Денис Майданов выступит в Реже 1 июля Фото:

Российский певец и депутат Госдумы РФ Денис Майданов 1 июля выступит в Реже (Свердловская область) на 250-летии города. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Режа.

«На День Режа приедет Денис Майданов. Концерт певца пройдет на площади у Дома культуры „Металлург“», — пишет пресс-служба режевской мэрии в соцсети «ВКонтакте». На сайте артиста не указана информация о концерте в Реже.

Режу 1 июля исполнится 250 лет. Праздничная программа начнется с десяти утра на нескольких точках. У ДК «Металлург» пройдет шахматный турнир, а у стадиона «Сатурн» — спортивное мероприятие «Беговелы».

Основная программа праздника состоится у ДК «Металлург». Там пройдет ярмарка режевских умельцев и ремесленников. Вечером начнется концерт, на котором кроме Майданова выступит группа GRINKEVICH из Екатеринбурга. Закончится День города салютом в 22:50, сообщили в мэрии Режа.

Денис Майданов выступал в Свердловской области в 2022-м году в Каменске-Уральском на Дне металлургов. Тогда к нему на сцену прорвался фанат, который хотел обнять артиста.

Выступление Майданова начнется в 22:00
Выступление Майданова начнется в 22:00
Фото:
На сайте Майданова нет никакой информации о предстоящих концертах
На сайте Майданова нет никакой информации о предстоящих концертах

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Российский певец и депутат Госдумы РФ Денис Майданов 1 июля выступит в Реже (Свердловская область) на 250-летии города. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Режа. «На День Режа приедет Денис Майданов. Концерт певца пройдет на площади у Дома культуры „Металлург“», — пишет пресс-служба режевской мэрии в соцсети «ВКонтакте». На сайте артиста не указана информация о концерте в Реже. Режу 1 июля исполнится 250 лет. Праздничная программа начнется с десяти утра на нескольких точках. У ДК «Металлург» пройдет шахматный турнир, а у стадиона «Сатурн» — спортивное мероприятие «Беговелы». Основная программа праздника состоится у ДК «Металлург». Там пройдет ярмарка режевских умельцев и ремесленников. Вечером начнется концерт, на котором кроме Майданова выступит группа GRINKEVICH из Екатеринбурга. Закончится День города салютом в 22:50, сообщили в мэрии Режа. Денис Майданов выступал в Свердловской области в 2022-м году в Каменске-Уральском на Дне металлургов. Тогда к нему на сцену прорвался фанат, который хотел обнять артиста.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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