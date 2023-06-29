В Екатеринбурге нашли мертвого Далера Бобиева: что известно днем 29 июня — в одном видео

В Екатеринбурге почти четверо суток волонтеры и силовики искали шестилетнего мальчика Далера Бобиева. Он пропал 26 июня из приемной семьи Наумовых. О его пропаже в поисковый отряд «ЛизаАлерт» сообщила опекун Вероника. В ночь на 29 июня ее задержали, а позже нашли ребенка — он был мертв. Что известно о громком деле — в краткой справке URA.RU.
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В семь утра 29 июня волонтеры «ЛизаАлерт» сообщили, что мальчика нашли мертвым. Как сообщил исполняющий обязанности руководителя СУ СК России по Свердловской области Анатолий Надбитов, ребенок умер несколько месяцев назад.
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По словам источника, Далер погиб в декабре прошлого года. При этом тело шестилетнего ребенка сохранилось хорошо, потому что полгода пролежало в прохладном месте — в погребе гаража в сумке. Все это позволит криминалистам выяснить точные причины смерти малыша.
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Гараж, где нашли тело ребенка, находился по улице Симферопольской на Вторчермете — недалеко от дома Наумовых.
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Силовики завели уголовное дело по факту возможного должностного преступления со стороны сотрудников органов опеки. Министерство социальной политики региона также проверит ведомство.
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Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова считает, что нужно выявить ошибки в работе органов опеки, которые не углядели за шестилетним Далером и его семьей.
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Приемного отца шестилетнего мальчика Далера Бобиева уже возвращают со спецоперации в Екатеринбург. Его роль в этой истории пока непонятна, над этим будет работать следствие. Известно лишь, что мужчина приезжал в отпуск в марте. Биологической матери ребенка сообщили о гибели утром 29 июня.
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По словам племянника мужа Вероники Даниила Игольникова, женщина внушала ребенку, что у него есть воображаемый друг, она кусала его и душила. Таким образом Наумова добивалась инвалидности ребенка, чтобы получать дополнительные выплаты за него. Также молодой человек ранее обращался в опеку с жалобой на жесткое обращение со стороны опекуна Вероники. Тогда ему обещали провести проверку.
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Опекуна задержали в ночь на 29 июня. Во время допроса она призналась в преступлении, но считает свое задержание несправедливым.
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Опекун Наумова заявила, что ребенок погиб в результате несчастного случая. Существует две версии трагедии. По одной из них, мальчик принимал ванну, и его утопила сестра. Согласно второй версии у мальчика случился приступ эпилепсии, когда он купался. Ребенок наглотался воды и умер.
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Екатеринбуржцы начали приносить цветы к дому на Симферопольскую, 21 на Вторчермете, где жила семья Наумовых. Также на лавочке возле подъезда стали появляться игрушки.
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