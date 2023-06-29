В Екатеринбурге нашли мертвого Далера Бобиева: что известно днем 29 июня — в одном видео

В Екатеринбурге нашли мертвого Далера Бобиева, которого искали три дня

29 июня 2023 в 14:00 Размер текста - 17 +

В Екатеринбурге почти четверо суток волонтеры и силовики искали шестилетнего мальчика Далера Бобиева. Он пропал 26 июня из приемной семьи Наумовых. О его пропаже в поисковый отряд «ЛизаАлерт» сообщила опекун Вероника. В ночь на 29 июня ее задержали, а позже нашли ребенка — он был мертв. Что известно о громком деле — в краткой справке URA.RU. В семь утра 29 июня волонтеры «ЛизаАлерт» сообщили, что мальчика нашли мертвым. Как сообщил исполняющий обязанности руководителя СУ СК России по Свердловской области Анатолий Надбитов, ребенок умер несколько месяцев назад. По словам источника, Далер погиб в декабре прошлого года. При этом тело шестилетнего ребенка сохранилось хорошо, потому что полгода пролежало в прохладном месте — в погребе гаража в сумке. Все это позволит криминалистам выяснить точные причины смерти малыша. Гараж, где нашли тело ребенка, находился по улице Симферопольской на Вторчермете — недалеко от дома Наумовых. Силовики завели уголовное дело по факту возможного должностного преступления со стороны сотрудников органов опеки. Министерство социальной политики региона также проверит ведомство. Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова считает, что нужно выявить ошибки в работе органов опеки, которые не углядели за шестилетним Далером и его семьей. Приемного отца шестилетнего мальчика Далера Бобиева уже возвращают со спецоперации в Екатеринбург. Его роль в этой истории пока непонятна, над этим будет работать следствие. Известно лишь, что мужчина приезжал в отпуск в марте. Биологической матери ребенка сообщили о гибели утром 29 июня. По словам племянника мужа Вероники Даниила Игольникова, женщина внушала ребенку, что у него есть воображаемый друг, она кусала его и душила. Таким образом Наумова добивалась инвалидности ребенка, чтобы получать дополнительные выплаты за него. Также молодой человек ранее обращался в опеку с жалобой на жесткое обращение со стороны опекуна Вероники. Тогда ему обещали провести проверку. Опекуна задержали в ночь на 29 июня. Во время допроса она призналась в преступлении, но считает свое задержание несправедливым. Опекун Наумова заявила, что ребенок погиб в результате несчастного случая. Существует две версии трагедии. По одной из них, мальчик принимал ванну, и его утопила сестра. Согласно второй версии у мальчика случился приступ эпилепсии, когда он купался. Ребенок наглотался воды и умер. Екатеринбуржцы начали приносить цветы к дому на Симферопольскую, 21 на Вторчермете, где жила семья Наумовых. Также на лавочке возле подъезда стали появляться игрушки.