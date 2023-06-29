29 июня 2023

«Известия»: юань стал основной расчетной валютой для импортеров электроники

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Екатеринбург, рубль, юань, обмен валют
Благодаря становлению юаня основной валютой при расчете с импортерами, упадут цены на товары Фото:

Китайский юань стал основной расчетной валютой для импортеров электроники в РФ. Благодаря этому снизятся цены на электронику и бытовую технику, которую поставляют в Россию, сообщили сразу несколько источников.

«Юань теперь является основной валютой при расчете с импортерами электроники. Это поспособствует снижению цен на электроприборы и бытовую технику», — пишут «Известия», ссылаясь на собственные источники.

Также из-за этого в России не будет дефицита электротоваров. По данным издания, во втором квартале текущего года на одну денежную единицу Китая пришлось более 50% платежей за бытовую технику и гаджеты. Это произошло впервые. Расчеты, благодаря прямым платежам в Китай, не теряют на обменном курсе — и происходят быстрее. Как сообщил источник, через два-три года доля юаня в оплате импортных товаров достигнет 65-70%.

Ранее глава правления Сбербанка Герман Греф заявил, что юань совсем скоро заменит доллар. Это связано с тем, что доллар и евро стали «токсичными» валютами, пояснил Греф.

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Китайский юань стал основной расчетной валютой для импортеров электроники в РФ. Благодаря этому снизятся цены на электронику и бытовую технику, которую поставляют в Россию, сообщили сразу несколько источников. «Юань теперь является основной валютой при расчете с импортерами электроники. Это поспособствует снижению цен на электроприборы и бытовую технику», — пишут «Известия», ссылаясь на собственные источники. Также из-за этого в России не будет дефицита электротоваров. По данным издания, во втором квартале текущего года на одну денежную единицу Китая пришлось более 50% платежей за бытовую технику и гаджеты. Это произошло впервые. Расчеты, благодаря прямым платежам в Китай, не теряют на обменном курсе — и происходят быстрее. Как сообщил источник, через два-три года доля юаня в оплате импортных товаров достигнет 65-70%. Ранее глава правления Сбербанка Герман Греф заявил, что юань совсем скоро заменит доллар. Это связано с тем, что доллар и евро стали «токсичными» валютами, пояснил Греф.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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