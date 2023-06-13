Глава Сбербанка разъяснил, заменит ли китайская валюта доллар

14 июня 2023 в 02:49 Размер текста - 17 +

Глава Сбербанка считает, что юань может в скором времени заменить доллар Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Председатель правления Сбербанка Герман Греф считает, что юань (китайская валюта) может в скором времени заменить доллар, а все потом, что и доллар, и евро стали токсичными валютами. Об этом он рассказал журналистам. «Сегодня абсолютно доминирует в мировых расчетах доллар. До 80% всех международных расчетов — это доллар. И только 20% — евро и все остальное, вместе взятое. Сможет ли юань стать заменой? Постепенно да. Так как и доллар, и евро стали для нас токсичными валютами. И на вопрос, будут ли найдены альтернативы и будет ли крупнейшей из них юань, ответ — конечно, да», — передают слова Германа Грефа журналисты РБК Тюмень. Ранее URA.RU писало, что уход доллара из мировой системы приведет к масштабному экономическому кризису. Об этом рассказал руководитель департамента финансов НИУ ВШЭ в Санкт-Петербурге Юрий Ичкитидзе. Он подчеркнул, что США сами создали такую систему, которая позволяет удерживать доллар на мировом рынке.

Председатель правления Сбербанка Герман Греф считает, что юань (китайская валюта) может в скором времени заменить доллар, а все потом, что и доллар, и евро стали токсичными валютами. Об этом он рассказал журналистам. «Сегодня абсолютно доминирует в мировых расчетах доллар. До 80% всех международных расчетов — это доллар. И только 20% — евро и все остальное, вместе взятое. Сможет ли юань стать заменой? Постепенно да. Так как и доллар, и евро стали для нас токсичными валютами. И на вопрос, будут ли найдены альтернативы и будет ли крупнейшей из них юань, ответ — конечно, да», — передают слова Германа Грефа журналисты РБК Тюмень. Ранее URA.RU писало, что уход доллара из мировой системы приведет к масштабному экономическому кризису. Об этом рассказал руководитель департамента финансов НИУ ВШЭ в Санкт-Петербурге Юрий Ичкитидзе. Он подчеркнул, что США сами создали такую систему, которая позволяет удерживать доллар на мировом рынке.