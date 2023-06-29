29 июня 2023

Челябинскую область ждут три дня жары и гроз. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Первая гроза. Челябинск, пешеход, ручей, гроза, непогода, ливень, осадки, дождь, климат, поток
Первые три дня июля Челябинскую область будет заливать дождями Фото:

Грозы, дожди и жара сохранятся в Челябинской области в ближайшие выходные и первый день рабочей недели июля. Об этом предупредили 30 июня синоптики регионального гидрометеоцентра.

«Небольшие дожди и грозы начнутся в ночь с 30 июня на 1 июля. Днем первого июльского дня возможен град. Кратковременные дожди и грозы не прекратятся и двое последующих суток — 2 и 3 июля», — пояснили в челябинском ЦГМС.

Ночи будут теплыми — до 19—21 градуса. Днем же температура будет повышаться до 29—32 градусов. Порывы ветра будут достигать 16—18 метров в секунду.

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Грозы, дожди и жара сохранятся в Челябинской области в ближайшие выходные и первый день рабочей недели июля. Об этом предупредили 30 июня синоптики регионального гидрометеоцентра. «Небольшие дожди и грозы начнутся в ночь с 30 июня на 1 июля. Днем первого июльского дня возможен град. Кратковременные дожди и грозы не прекратятся и двое последующих суток — 2 и 3 июля», — пояснили в челябинском ЦГМС. Ночи будут теплыми — до 19—21 градуса. Днем же температура будет повышаться до 29—32 градусов. Порывы ветра будут достигать 16—18 метров в секунду.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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