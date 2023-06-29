Челябинскую область ждут три дня жары и гроз. Скрин

30 июня 2023 в 16:42 Размер текста - 17 +

Первые три дня июля Челябинскую область будет заливать дождями Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Грозы, дожди и жара сохранятся в Челябинской области в ближайшие выходные и первый день рабочей недели июля. Об этом предупредили 30 июня синоптики регионального гидрометеоцентра. «Небольшие дожди и грозы начнутся в ночь с 30 июня на 1 июля. Днем первого июльского дня возможен град. Кратковременные дожди и грозы не прекратятся и двое последующих суток — 2 и 3 июля», — пояснили в челябинском ЦГМС. Ночи будут теплыми — до 19—21 градуса. Днем же температура будет повышаться до 29—32 градусов. Порывы ветра будут достигать 16—18 метров в секунду. Скрин: сайт челябинского ЦГМС

Грозы, дожди и жара сохранятся в Челябинской области в ближайшие выходные и первый день рабочей недели июля. Об этом предупредили 30 июня синоптики регионального гидрометеоцентра. «Небольшие дожди и грозы начнутся в ночь с 30 июня на 1 июля. Днем первого июльского дня возможен град. Кратковременные дожди и грозы не прекратятся и двое последующих суток — 2 и 3 июля», — пояснили в челябинском ЦГМС. Ночи будут теплыми — до 19—21 градуса. Днем же температура будет повышаться до 29—32 градусов. Порывы ветра будут достигать 16—18 метров в секунду.