Гордон заявил, что в эфире «Мужское и женское» девочка подала сигнал о помощи. Видео

30 июня 2023 в 17:30 Размер текста - 17 +

Александр Гордон подтвердил, что участница выпуска «Мужское/Женское» показала жест о помощи Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Ведущий шоу «Мужское/Женское» Александр Гордон подтвердил, что в эфире программы участница показала жест с просьбой о помощи. После выхода выпуска «Сутяжники» от 21 июня зрители заметили, что девочка, которую не могут поделить родители, сжала и разжала пальцы на правой руке с прижатым к ладони большим пальцем. Этот жест считается международным сигналом о помощи. «Наши редакторы заметили этот жест во время работы над программой, но об этом говорить не стали, чтобы ребенку не досталось, а обратились в органы», — заявил Гордон в беседе с «Ридусом». Он отметил, что конец истории в семье девочки сейчас неизвестен. Участниками программы стала разведенная семья из Москвы. Мама Кристина и папа Карен воспитывали двоих дочерей. Отмечается, что дети живут с мамой. Старшая дочка во время съемки программы рассказывала, как сильно любит маму и как благодарна ей за все. Однако в это время она незаметно сжимала и разжимала пальцы на правой руке с прижатым к ладони большим пальцем. Этот жест называется международным сигналом о помощи. По данным telegram-канала Mash, съемочная группа написала заявление в Следственный комитет после сильной реакции телезрителей. «Как нам стало известно, СК принял заявление от телевизионщиков и уже разбирается в ситуации», — говорится в сообщении . Шоу «Мужское / Женское» с ведущими Александром Гордоном и Юлией Барановской вернулось в эфир «Первого канала» в ноябре 2022 года. В начале марта 2022 года «Первый канал» изменил свою сетку вещания. Он перестал транслировать такие программы, как «Мужское/женское», «Пусть говорят», «Давай поженимся!», «Модный приговор» и «Жить здорово!». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Ведущий шоу «Мужское/Женское» Александр Гордон подтвердил, что в эфире программы участница показала жест с просьбой о помощи. После выхода выпуска «Сутяжники» от 21 июня зрители заметили, что девочка, которую не могут поделить родители, сжала и разжала пальцы на правой руке с прижатым к ладони большим пальцем. Этот жест считается международным сигналом о помощи. «Наши редакторы заметили этот жест во время работы над программой, но об этом говорить не стали, чтобы ребенку не досталось, а обратились в органы», — заявил Гордон в беседе с «Ридусом». Он отметил, что конец истории в семье девочки сейчас неизвестен. Участниками программы стала разведенная семья из Москвы. Мама Кристина и папа Карен воспитывали двоих дочерей. Отмечается, что дети живут с мамой. Старшая дочка во время съемки программы рассказывала, как сильно любит маму и как благодарна ей за все. Однако в это время она незаметно сжимала и разжимала пальцы на правой руке с прижатым к ладони большим пальцем. Этот жест называется международным сигналом о помощи. По данным telegram-канала Mash, съемочная группа написала заявление в Следственный комитет после сильной реакции телезрителей. «Как нам стало известно, СК принял заявление от телевизионщиков и уже разбирается в ситуации», — говорится в сообщении. Шоу «Мужское / Женское» с ведущими Александром Гордоном и Юлией Барановской вернулось в эфир «Первого канала» в ноябре 2022 года. В начале марта 2022 года «Первый канал» изменил свою сетку вещания. Он перестал транслировать такие программы, как «Мужское/женское», «Пусть говорят», «Давай поженимся!», «Модный приговор» и «Жить здорово!».