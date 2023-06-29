Кулеба раскрыл, сколько Украина готова вести борьбу с РФ

Жители Украины готовы к многолетнему вооруженному конфликту с Россией. С таким заявлением выступил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.
«Мы провели опрос среди граждан Украины. 58% опрошенных говорят, что готовы сопротивляться годами, чтобы у нашей страны было место для победы», — сказал Дмитрий Кулеба в интервью телеканалу La7. При этом глава МИД Украины добавил, что делает все возможное, чтобы конфликт с РФ «скорее завершился».
Ранее украинский лидер Владимир Зеленский признавался, что западные кураторы призывали его сесть за стол переговоров с РФ. По мнению депутата европарламента Витольда Яна Ващиковского, конфликт на Украине может быть заморожен в октябре 2023 года.
Жители Украины готовы к многолетнему вооруженному конфликту с Россией. С таким заявлением выступил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба. «Мы провели опрос среди граждан Украины. 58% опрошенных говорят, что готовы сопротивляться годами, чтобы у нашей страны было место для победы», — сказал Дмитрий Кулеба в интервью телеканалу La7. При этом глава МИД Украины добавил, что делает все возможное, чтобы конфликт с РФ «скорее завершился». Ранее украинский лидер Владимир Зеленский признавался, что западные кураторы призывали его сесть за стол переговоров с РФ. По мнению депутата европарламента Витольда Яна Ващиковского, конфликт на Украине может быть заморожен в октябре 2023 года.