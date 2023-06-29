29 июня 2023

Кулеба раскрыл, сколько Украина готова вести борьбу с РФ

Кулеба: Украина готова продолжать конфликт с РФ на протяжении многих лет
© Служба новостей «URA.RU»
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НАТО. Москва. stock, Дмитрий Кулеба, stock
По словам Дмитрия Кулебы, Украина готова к многолетней борьбе с Россией Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Жители Украины готовы к многолетнему вооруженному конфликту с Россией. С таким заявлением выступил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.

«Мы провели опрос среди граждан Украины. 58% опрошенных говорят, что готовы сопротивляться годами, чтобы у нашей страны было место для победы», — сказал Дмитрий Кулеба в интервью телеканалу La7. При этом глава МИД Украины добавил, что делает все возможное, чтобы конфликт с РФ «скорее завершился».

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский признавался, что западные кураторы призывали его сесть за стол переговоров с РФ. По мнению депутата европарламента Витольда Яна Ващиковского, конфликт на Украине может быть заморожен в октябре 2023 года.

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Жители Украины готовы к многолетнему вооруженному конфликту с Россией. С таким заявлением выступил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба. «Мы провели опрос среди граждан Украины. 58% опрошенных говорят, что готовы сопротивляться годами, чтобы у нашей страны было место для победы», — сказал Дмитрий Кулеба в интервью телеканалу La7. При этом глава МИД Украины добавил, что делает все возможное, чтобы конфликт с РФ «скорее завершился». Ранее украинский лидер Владимир Зеленский признавался, что западные кураторы призывали его сесть за стол переговоров с РФ. По мнению депутата европарламента Витольда Яна Ващиковского, конфликт на Украине может быть заморожен в октябре 2023 года.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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