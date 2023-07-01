Омбудсмен проконтролирует семью девочки, подавшей сигнал о помощи в эфире «Мужского и женского»

01 июля 2023 в 17:18 Размер текста - 17 +

Семья находится под наблюдением омбудсмена с 2020 года Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Уполномоченный по правам ребенка во Владимирской области Юлия Раснянская взяла на контроль семью девочки, которая подала сигнал о помощи в эфире телепрограммы «Мужское/женское». По ее данным, за семьей наблюдают в течение трех лет. «Семья находится в поле зрения уполномоченного по правам ребенка в регионе с 2020 года. Семья взята на контроль», — сообщается в telegram-канале ТАСС со ссылкой на омбудсмена Юлию Раснянскую. Родители девочки находятся в разводе. Мама Кристина и папа Карен воспитывали двух дочерей, однако после развода не могут их поделить. Девочки живут с мамой. Во время телепрограммы, которая вышла в эфир 21 июня, старшая из девочек рассказывала, как сильно любит маму. Однако в это время она за спиной сестры показала жест, являющийся международным сигналом о помощи. Это заметили зрители и подтвердил ведущий Александр Гордон. Съемочная команда программы написала заявление в Следственный комитет. Отец девочек утверждает, что мать ведет себя с детьми агрессивно.

Уполномоченный по правам ребенка во Владимирской области Юлия Раснянская взяла на контроль семью девочки, которая подала сигнал о помощи в эфире телепрограммы «Мужское/женское». По ее данным, за семьей наблюдают в течение трех лет. «Семья находится в поле зрения уполномоченного по правам ребенка в регионе с 2020 года. Семья взята на контроль», — сообщается в telegram-канале ТАСС со ссылкой на омбудсмена Юлию Раснянскую. Родители девочки находятся в разводе. Мама Кристина и папа Карен воспитывали двух дочерей, однако после развода не могут их поделить. Девочки живут с мамой. Во время телепрограммы, которая вышла в эфир 21 июня, старшая из девочек рассказывала, как сильно любит маму. Однако в это время она за спиной сестры показала жест, являющийся международным сигналом о помощи. Это заметили зрители и подтвердил ведущий Александр Гордон. Съемочная команда программы написала заявление в Следственный комитет. Отец девочек утверждает, что мать ведет себя с детьми агрессивно.