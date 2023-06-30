СМИ опубликовали видео насилия над девочкой, показавшей сигнал о помощи в «Мужском и женском»

30 июня 2023 в 18:14 Размер текста - 17 +

По словам отца девочки, дети растут под психологическим давлением матери Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Мама девочки, показавшей в эфире выпуска «Мужское/Женское» жест с просьбой о помощи, агрессивно ведет себя с детьми. Об этом сообщил отец ребенка Карен Тунян. По его словам, дети растут под психологическим давлением. «Есть мнение, что мать ребенка невменяемая. Я вам больше скажу, есть документ уполномоченного по правам ребенка, в котором есть мнение врача психиатра о ее психическом здоровье. Человек в принципе ведет себя неадекватно, агрессивно и жестоко с детьми. Она их бьет, оказывает, в том числе, психологическое воздействие, то есть дети там как под страхом ходят», — сообщил Тунян в беседе с « Газетой.ru». Он отметил, что дети растут в неблагополучных условиях. По словам отца девочки, на детей мать психологически воздействует. «Детей настраивают против их отцов», — заявил Карен. Мужчина отметил, что уже два года борется с бывшей супругой за право опеки над младшей дочерью. По его словам, в эфире девочка заявила о любви матери, потому что «живет в страхе». Карен подчеркнул, что после опубликования выпуска прокуратура взяла ситуацию на контроль, а опека провела комиссию, однако власти не решают проблему. Ранее зрители шоу «Мужское/Женское» заметили в эфире от 21 июня, что девочка, опеку которой не могут поделить родители, сжала и разжала пальцы на правой руке с прижатым к ладони большим пальцем. Этот жест считается международным сигналом о помощи. Съемочная команда программы написала заявление в Следственный комитет после сильной реакции телезрителей. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Мама девочки, показавшей в эфире выпуска «Мужское/Женское» жест с просьбой о помощи, агрессивно ведет себя с детьми. Об этом сообщил отец ребенка Карен Тунян. По его словам, дети растут под психологическим давлением. «Есть мнение, что мать ребенка невменяемая. Я вам больше скажу, есть документ уполномоченного по правам ребенка, в котором есть мнение врача психиатра о ее психическом здоровье. Человек в принципе ведет себя неадекватно, агрессивно и жестоко с детьми. Она их бьет, оказывает, в том числе, психологическое воздействие, то есть дети там как под страхом ходят», — сообщил Тунян в беседе с «Газетой.ru». Он отметил, что дети растут в неблагополучных условиях. По словам отца девочки, на детей мать психологически воздействует. «Детей настраивают против их отцов», — заявил Карен. Мужчина отметил, что уже два года борется с бывшей супругой за право опеки над младшей дочерью. По его словам, в эфире девочка заявила о любви матери, потому что «живет в страхе». Карен подчеркнул, что после опубликования выпуска прокуратура взяла ситуацию на контроль, а опека провела комиссию, однако власти не решают проблему. Ранее зрители шоу «Мужское/Женское» заметили в эфире от 21 июня, что девочка, опеку которой не могут поделить родители, сжала и разжала пальцы на правой руке с прижатым к ладони большим пальцем. Этот жест считается международным сигналом о помощи. Съемочная команда программы написала заявление в Следственный комитет после сильной реакции телезрителей.