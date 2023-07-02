Челябинский депутат Бекишев доставил в ДНР двери для школ и детсадов

02 июля 2023 в 10:46 Размер текста - 17 +

Ясиноватая получила от Челябинской области очередной гуманитарный груз Фото: Илья Московец © URA.RU Депутат заксобрания Челябинской области Владимир Бекишев доставил в Ясиноватую (Донецкая народная республика) гуманитарный груз, в том числе межкомнатные двери для школ и детских садов. Об этом сообщил глава Ясиноватой Дмитрий Шевченко. «Депутат законодательного собрания Челябинской области Бекишев В.П. привез в Ясиноватую очередную партию гуманитарной помощи: продукты питания, межкомнатные двери для школ, детских садов и другое. Выражаю благодарность Владимиру Петровичу и руководителям ООО „Экогранд“ Саранцеву М.А., Саранцеву Д. А., Шеленкову М.Ю. за предоставленные межкомнатные двери для социальных объектов нашего прифронтового города», — написал Дмитрий Шевченко в своем telegram-канале. В декабре 2022 года Бекишев возглавил колонну с грузом, который подготовили для бойцов на СВО. Тогда из Сосновского района Челябинской области на Донбасс отправилось 15 тонн необходимых вещей.

Депутат заксобрания Челябинской области Владимир Бекишев доставил в Ясиноватую (Донецкая народная республика) гуманитарный груз, в том числе межкомнатные двери для школ и детских садов. Об этом сообщил глава Ясиноватой Дмитрий Шевченко. «Депутат законодательного собрания Челябинской области Бекишев В.П. привез в Ясиноватую очередную партию гуманитарной помощи: продукты питания, межкомнатные двери для школ, детских садов и другое. Выражаю благодарность Владимиру Петровичу и руководителям ООО „Экогранд“ Саранцеву М.А., Саранцеву Д. А., Шеленкову М.Ю. за предоставленные межкомнатные двери для социальных объектов нашего прифронтового города», — написал Дмитрий Шевченко в своем telegram-канале. В декабре 2022 года Бекишев возглавил колонну с грузом, который подготовили для бойцов на СВО. Тогда из Сосновского района Челябинской области на Донбасс отправилось 15 тонн необходимых вещей.