Челябинский депутат Бекишев доставил в ДНР двери для школ и детсадов

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Клипарт. Магнитогорск, гуманитарный груз
Ясиноватая получила от Челябинской области очередной гуманитарный груз Фото:

Депутат заксобрания Челябинской области Владимир Бекишев доставил в Ясиноватую (Донецкая народная республика) гуманитарный груз, в том числе межкомнатные двери для школ и детских садов. Об этом сообщил глава Ясиноватой Дмитрий Шевченко.

«Депутат законодательного собрания Челябинской области Бекишев В.П. привез в Ясиноватую очередную партию гуманитарной помощи: продукты питания, межкомнатные двери для школ, детских садов и другое. Выражаю благодарность Владимиру Петровичу и руководителям ООО „Экогранд“ Саранцеву М.А., Саранцеву Д. А., Шеленкову М.Ю. за предоставленные межкомнатные двери для социальных объектов нашего прифронтового города», — написал Дмитрий Шевченко в своем telegram-канале.

В декабре 2022 года Бекишев возглавил колонну с грузом, который подготовили для бойцов на СВО. Тогда из Сосновского района Челябинской области на Донбасс отправилось 15 тонн необходимых вещей.

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Депутат заксобрания Челябинской области Владимир Бекишев доставил в Ясиноватую (Донецкая народная республика) гуманитарный груз, в том числе межкомнатные двери для школ и детских садов. Об этом сообщил глава Ясиноватой Дмитрий Шевченко. «Депутат законодательного собрания Челябинской области Бекишев В.П. привез в Ясиноватую очередную партию гуманитарной помощи: продукты питания, межкомнатные двери для школ, детских садов и другое. Выражаю благодарность Владимиру Петровичу и руководителям ООО „Экогранд“ Саранцеву М.А., Саранцеву Д. А., Шеленкову М.Ю. за предоставленные межкомнатные двери для социальных объектов нашего прифронтового города», — написал Дмитрий Шевченко в своем telegram-канале. В декабре 2022 года Бекишев возглавил колонну с грузом, который подготовили для бойцов на СВО. Тогда из Сосновского района Челябинской области на Донбасс отправилось 15 тонн необходимых вещей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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