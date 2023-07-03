Внук застройщика станет депутатом свердловского заксо

Новым депутатом свердловского заксобрания станет Станислав Блохин
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Митинг у заксобрания. Заксобрание с Куйвашевым. Екатеринбург, кпрф, коммунисты
Полномочия Коробейникова будут сложены на заседании заксо 4 июля Фото:

Новым депутатом свердловского заксобрания станет внук застройщика Владимира Конькова («Маяк»), вице-президент компании Станислав Блохин. Ему перейдет «списочный» мандат КПРФ, от которого ранее отказался депутат Николай Коробейников. Информацию об этом URA.RU подтвердили два источника, близкие к руководству парламента.

Оперативно дозвониться до лидера свердловского обкома КПРФ Александра Ивачева не удалось. Его соратник, депутат Олег Гордеев, сказал корреспонденту, что фамилия нового депутата станет известна лишь по итогам бюро обкома 5 июля.

Коробейников решил сложить полномочия на прошлой неделе. Основной причиной называют его возраст (74 года). Предполагается, что его заявление о выходе из заксо депутаты утвердят на заседании 4 июля. На выборах 2021 года Блохин был третьим номер в Чкаловской тергруппе КПРФ.

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Новым депутатом свердловского заксобрания станет внук застройщика Владимира Конькова («Маяк»), вице-президент компании Станислав Блохин. Ему перейдет «списочный» мандат КПРФ, от которого ранее отказался депутат Николай Коробейников. Информацию об этом URA.RU подтвердили два источника, близкие к руководству парламента. Оперативно дозвониться до лидера свердловского обкома КПРФ Александра Ивачева не удалось. Его соратник, депутат Олег Гордеев, сказал корреспонденту, что фамилия нового депутата станет известна лишь по итогам бюро обкома 5 июля. Коробейников решил сложить полномочия на прошлой неделе. Основной причиной называют его возраст (74 года). Предполагается, что его заявление о выходе из заксо депутаты утвердят на заседании 4 июля. На выборах 2021 года Блохин был третьим номер в Чкаловской тергруппе КПРФ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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