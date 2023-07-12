Свердловский минздрав отчитался о состоянии ребенка, который выпал с пятого этажа в Екатеринбурге

Состояние ребенка, который выпал с пятого этажа в Екатеринбурге, остается тяжелым

12 июля 2023 в 13:15 Размер текста - 17 +

Пока ребенок остается тяжелым Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Состояние годовалого ребенка, который выпал с пятого этажа на Вторчермете в Екатеринбурге, остается тяжелым, но его удалось стабилизировать. Об этом сообщает минздрав Свердловской области в своем telegram-канале. «Состояние ребенка удалось стабилизировать, но оно остается тяжелым. Проводится весь комплекс мероприятий по лечению и уходу за маленьким пациентом», — заявили в ведомстве. Ранее стало известно, что годовалый ребенок выпал из окна пятого этажа на улице Титова, 25. В качестве версии рассматривалось то, что ребенка могли выкинуть родители, которых соседи охарактеризовали как неблагополучных. Позже появилась информация о том, что отец и мать крепко спали, будучи пьяными. О состоянии ребенка региональный минздрав отчитывался днем 11 июля.

Состояние годовалого ребенка, который выпал с пятого этажа на Вторчермете в Екатеринбурге, остается тяжелым, но его удалось стабилизировать. Об этом сообщает минздрав Свердловской области в своем telegram-канале. «Состояние ребенка удалось стабилизировать, но оно остается тяжелым. Проводится весь комплекс мероприятий по лечению и уходу за маленьким пациентом», — заявили в ведомстве. Ранее стало известно, что годовалый ребенок выпал из окна пятого этажа на улице Титова, 25. В качестве версии рассматривалось то, что ребенка могли выкинуть родители, которых соседи охарактеризовали как неблагополучных. Позже появилась информация о том, что отец и мать крепко спали, будучи пьяными. О состоянии ребенка региональный минздрав отчитывался днем 11 июля.