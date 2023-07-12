Свердловский минздрав отчитался о состоянии ребенка, который выпал с пятого этажа в Екатеринбурге

Состояние ребенка, который выпал с пятого этажа в Екатеринбурге, остается тяжелым
© Служба новостей «URA.RU»
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Состояние годовалого ребенка, который выпал с пятого этажа на Вторчермете в Екатеринбурге, остается тяжелым, но его удалось стабилизировать. Об этом сообщает минздрав Свердловской области в своем telegram-канале.

«Состояние ребенка удалось стабилизировать, но оно остается тяжелым. Проводится весь комплекс мероприятий по лечению и уходу за маленьким пациентом», — заявили в ведомстве.

Ранее стало известно, что годовалый ребенок выпал из окна пятого этажа на улице Титова, 25. В качестве версии рассматривалось то, что ребенка могли выкинуть родители, которых соседи охарактеризовали как неблагополучных. Позже появилась информация о том, что отец и мать крепко спали, будучи пьяными. О состоянии ребенка региональный минздрав отчитывался днем 11 июля.

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Состояние годовалого ребенка, который выпал с пятого этажа на Вторчермете в Екатеринбурге, остается тяжелым, но его удалось стабилизировать. Об этом сообщает минздрав Свердловской области в своем telegram-канале. «Состояние ребенка удалось стабилизировать, но оно остается тяжелым. Проводится весь комплекс мероприятий по лечению и уходу за маленьким пациентом», — заявили в ведомстве. Ранее стало известно, что годовалый ребенок выпал из окна пятого этажа на улице Титова, 25. В качестве версии рассматривалось то, что ребенка могли выкинуть родители, которых соседи охарактеризовали как неблагополучных. Позже появилась информация о том, что отец и мать крепко спали, будучи пьяными. О состоянии ребенка региональный минздрав отчитывался днем 11 июля.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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