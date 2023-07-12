ВСУ обстреляли больницу, на которую складывались свердловские миллиардеры

Во время недавнего массированного обстрела украинской армией Макеевки (ДНР) серьезно пострадала больница, в восстановление которой ранее вложились свердловские миллиардеры. Об этом URA.RU рассказал источник и подтвердил вице-губернатор Олег Чемезов, куратор гуманитарной миссии, проводивший переговоры с крупным бизнесом.
В короткой беседе с URA.RU Чемезов уточнил, что некоторая помощь медучреждению к моменту бомбардировки уже даже была оказана. Правда, о какой конкретно больнице идет речь, неизвестно.
Бомбардировка случилась вечером 4 июля. Мэр Макеевки, над которой Свердловская область в 2022 году взяла шефство, Владислав Ключаров оперативно сообщил, что серьезно пострадало хирургическое отделение городской больницы №2. Однако впоследствии исполняющий обязанности министра здравоохранения ДНР Дмитрий Гарцев добавил, что удары в разной степени задели восемь больниц Макеевки. Причем были повреждены не только больницы, но и многоквартирные дома, детсады, а также две пожарные части.
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