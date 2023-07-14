Свердловчанин рассказал, как обманул ПТРК Javelin в зоне СВО

Участник СВО из Екатеринбурга сделал дымовую завесу, чтобы обмануть американский Javelin

14 июля 2023 в 20:50 Размер текста - 17 +

Дымовая завеса помогла подорвать работу ПТРК Javelin Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Солдат армии РФ, ушедший добровольцем в зону проведения спецоперации, смог спасти себя и своих товарищей из-за проявленной смекалки. Мужчина устроил дымовую завесу, благодаря чему смог дестабилизировать работу американского переносного противотанкового ракетного комплекса Javelin. Своей историей с журналистом URA.RU поделился уроженец Екатеринбурга Антон, который повторно отправился в зону СВО 26 июня. «Я ушел добровольцем на фронт еще в конце сентября 2022 года. Моя рота защищала территорию Луганска. В то время ВСУ активно использовали для нанесения ударов ПТРК Javelin. Приходилось наблюдать, как американская ракета разносила танки. Ребята получали осколочные. И, конечно, всегда хотелось понять, как можно эту шайтан-установку обхитрить. Когда я возвращался с „передка“ на пару дней, чтобы передохнуть, я всегда искал информацию о слабых местах этой установки. И вот как-то раз я прочитал о том, что Javelin не срабатывает, когда есть дымовая завеса», — поделился Антон. По словам российского бойца, информация, которую он когда-то прочитал, помогла в нужный момент спасти жизнь себе, товарищам, а также сохранить технику. «В январе 2023 наша рота попала под обстрел. ВСУ палили из Javelin. У нас был один танк на 10 человек. И, конечно, спасти технику и свои жизни было важно. И тут я вспомнил о том, что у нас есть дымовые шашки. У нас их было всего шесть штук. Не знаю, в какой момент, но я вспомнил, что читал о том, что дымовой завес не дает Javelin установить цель. А это значит, что у нас будет фора уйти на безопасное расстояние и нанести удар по противнику», — рассказал русский солдат корреспонденту агентства. «Я быстренько скомандовал ребятам достать шашки. И буквально за две минуты наш танк оказался в дымовой завесе. И мы, правда, смогли отойти на позицию, чтобы и самим не пострадать, и нашего железного друга в обиду не дать. Когда мы заняли удобную позицию, то смогли отбить атаку ВСУ и в целом остались невредимыми, что не скажешь о противнике. Если честно, то я не знаю всегда ли дымовая завеса спасает от Javelin, но в тот момент нам этот способ помог», — отметил участник СВО. Ранее URA.RU писало о том, что участник СВО из Екатеринбурга притворился мертвым, чтобы обмануть дрон ВСУ. Благодаря этому маневру российский солдат смог сохранить себе жизнь и передать важную информацию о противнике своему командованию. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Солдат армии РФ, ушедший добровольцем в зону проведения спецоперации, смог спасти себя и своих товарищей из-за проявленной смекалки. Мужчина устроил дымовую завесу, благодаря чему смог дестабилизировать работу американского переносного противотанкового ракетного комплекса Javelin. Своей историей с журналистом URA.RU поделился уроженец Екатеринбурга Антон, который повторно отправился в зону СВО 26 июня. «Я ушел добровольцем на фронт еще в конце сентября 2022 года. Моя рота защищала территорию Луганска. В то время ВСУ активно использовали для нанесения ударов ПТРК Javelin. Приходилось наблюдать, как американская ракета разносила танки. Ребята получали осколочные. И, конечно, всегда хотелось понять, как можно эту шайтан-установку обхитрить. Когда я возвращался с „передка“ на пару дней, чтобы передохнуть, я всегда искал информацию о слабых местах этой установки. И вот как-то раз я прочитал о том, что Javelin не срабатывает, когда есть дымовая завеса», — поделился Антон. По словам российского бойца, информация, которую он когда-то прочитал, помогла в нужный момент спасти жизнь себе, товарищам, а также сохранить технику. «В январе 2023 наша рота попала под обстрел. ВСУ палили из Javelin. У нас был один танк на 10 человек. И, конечно, спасти технику и свои жизни было важно. И тут я вспомнил о том, что у нас есть дымовые шашки. У нас их было всего шесть штук. Не знаю, в какой момент, но я вспомнил, что читал о том, что дымовой завес не дает Javelin установить цель. А это значит, что у нас будет фора уйти на безопасное расстояние и нанести удар по противнику», — рассказал русский солдат корреспонденту агентства. «Я быстренько скомандовал ребятам достать шашки. И буквально за две минуты наш танк оказался в дымовой завесе. И мы, правда, смогли отойти на позицию, чтобы и самим не пострадать, и нашего железного друга в обиду не дать. Когда мы заняли удобную позицию, то смогли отбить атаку ВСУ и в целом остались невредимыми, что не скажешь о противнике. Если честно, то я не знаю всегда ли дымовая завеса спасает от Javelin, но в тот момент нам этот способ помог», — отметил участник СВО. Ранее URA.RU писало о том, что участник СВО из Екатеринбурга притворился мертвым, чтобы обмануть дрон ВСУ. Благодаря этому маневру российский солдат смог сохранить себе жизнь и передать важную информацию о противнике своему командованию.