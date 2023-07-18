ВС РФ уничтожили хранилища топлива для ВСУ в Николаеве и Одессе

В Одессе ВСУ хранили топливо для военной техники
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Вооруженные силы РФ нанесли удары по хранилищам топлива, которое предназначалось для военной техники ВСУ. Как сообщило Минобороны России, горючее хранилось в районах Николаева и Одессы.
«Ударами ВС РФ в районах Николаева и Одессы уничтожены хранилища топлива общим объемом около 70 тысяч тонн», — сообщили в оборонном ведомстве в ходе брифинга. Информация опубликована в
Удары в районе Одессы ВС РФ нанесли ночью. Они попали на видео. Предположительно, удары были нанесены в порту.
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