ВС РФ уничтожили хранилища топлива для ВСУ в Николаеве и Одессе

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Клипарт. Магнитогорск, свалка, бочки с маслом
В Одессе ВСУ хранили топливо для военной техники Фото:
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Вооруженные силы РФ нанесли удары по хранилищам топлива, которое предназначалось для военной техники ВСУ. Как сообщило Минобороны России, горючее хранилось в районах Николаева и Одессы.

«Ударами ВС РФ в районах Николаева и Одессы уничтожены хранилища топлива общим объемом около 70 тысяч тонн», — сообщили в оборонном ведомстве в ходе брифинга. Информация опубликована в telegram-канале МО РФ. В Минобороны уточнили, что этим горючим обеспечивалась военная техника ВСУ.

Удары в районе Одессы ВС РФ нанесли ночью. Они попали на видео. Предположительно, удары были нанесены в порту.

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Вооруженные силы РФ нанесли удары по хранилищам топлива, которое предназначалось для военной техники ВСУ. Как сообщило Минобороны России, горючее хранилось в районах Николаева и Одессы. «Ударами ВС РФ в районах Николаева и Одессы уничтожены хранилища топлива общим объемом около 70 тысяч тонн», — сообщили в оборонном ведомстве в ходе брифинга. Информация опубликована в telegram-канале МО РФ. В Минобороны уточнили, что этим горючим обеспечивалась военная техника ВСУ. Удары в районе Одессы ВС РФ нанесли ночью. Они попали на видео. Предположительно, удары были нанесены в порту.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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