Метеоролог рассказал, в какие регионы России дальше пойдут московские ливни

Метеоролог Шувалов предупредил о продолжении ливней в Москве

18 июля 2023 в 21:05 Размер текста - 17 +

Залповый ливень в Москве продлиться до 19 июля, отметил Александр Шувалов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Атмосферный фронт, который пришел в Москву с залповыми ливнями, 19 июля принесет грозовые дожди на среднюю Волгу, в Черноземье, а далее уйдет в сторону Вологды и Череповца. Об этом в беседе с URA.RU рассказал метеоролог, руководитель прогностического центра «МЕТЕО» Александр Шувалов. «Этот фронт был виден за двое суток до его появления в центральных областях. С утра зона прошла Брянск, Смоленск и надвигалась на Москву. Ждали, но, честно говоря, не такого. Очень сильный залповый ливень, он дал буквально за 45 минут практически четверть месячной нормы осадков. Это крайне редкое явление. Все были приведены в готовность и приняли все необходимые меры, но Москву все равно залило. Канализации не справляются с подобного рода залповыми ливнями, они на такое не рассчитаны. Фронт этот идет на восток, он достаточно обширный, поэтому в среду, 19 июля, дожди кратковременного характера ожидаются на средней Волге, в Черноземье. Не с такими последствиями, как в Москве, но все равно будут интенсивные дожди. После этого произойдет понижение температуры в среднем на пять градусов. Будет не +32, а +27, +28. Основная масса дождевой облачности далее уйдет на Вологду и Череповец», — отметил Александр Шувалов. При этом метеоролог подчеркнул, что залповые ливни в Москве также продляться до среды 19 июля. «Зона фронта достаточно обширная, поэтому с короткими перерывами дожди будут идти и в среду в первой половине дня. Они будут носить такой залповый, сильный характер. Температура сразу провалилась до +21, +22 градусов и вряд ли повысится. Думаю, что в среду выше +20 градусов вообще не будет», — добавил Шувалов. Ранее заместитель мэра Петр Бирюков сообщил, что службы столицы переведены в режим повышенной готовности из-за ожидаемой непогоды. Предполагалось, что выпадет порядка 40 миллиметров осадков. В итоге прошедший ливень фактически блокировал движение автомобилей и пешеходов, привел к подтоплениям на улицах города. Колесо обозрения «Солнце Москвы» на ВДНХ остановилось после попадания в него грозы. Люди остались закрыты в кабинках аттракциона. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Атмосферный фронт, который пришел в Москву с залповыми ливнями, 19 июля принесет грозовые дожди на среднюю Волгу, в Черноземье, а далее уйдет в сторону Вологды и Череповца. Об этом в беседе с URA.RU рассказал метеоролог, руководитель прогностического центра «МЕТЕО» Александр Шувалов. «Этот фронт был виден за двое суток до его появления в центральных областях. С утра зона прошла Брянск, Смоленск и надвигалась на Москву. Ждали, но, честно говоря, не такого. Очень сильный залповый ливень, он дал буквально за 45 минут практически четверть месячной нормы осадков. Это крайне редкое явление. Все были приведены в готовность и приняли все необходимые меры, но Москву все равно залило. Канализации не справляются с подобного рода залповыми ливнями, они на такое не рассчитаны. Фронт этот идет на восток, он достаточно обширный, поэтому в среду, 19 июля, дожди кратковременного характера ожидаются на средней Волге, в Черноземье. Не с такими последствиями, как в Москве, но все равно будут интенсивные дожди. После этого произойдет понижение температуры в среднем на пять градусов. Будет не +32, а +27, +28. Основная масса дождевой облачности далее уйдет на Вологду и Череповец», — отметил Александр Шувалов. При этом метеоролог подчеркнул, что залповые ливни в Москве также продляться до среды 19 июля. «Зона фронта достаточно обширная, поэтому с короткими перерывами дожди будут идти и в среду в первой половине дня. Они будут носить такой залповый, сильный характер. Температура сразу провалилась до +21, +22 градусов и вряд ли повысится. Думаю, что в среду выше +20 градусов вообще не будет», — добавил Шувалов. Ранее заместитель мэра Петр Бирюков сообщил, что службы столицы переведены в режим повышенной готовности из-за ожидаемой непогоды. Предполагалось, что выпадет порядка 40 миллиметров осадков. В итоге прошедший ливень фактически блокировал движение автомобилей и пешеходов, привел к подтоплениям на улицах города. Колесо обозрения «Солнце Москвы» на ВДНХ остановилось после попадания в него грозы. Люди остались закрыты в кабинках аттракциона.