От владельца метзавода-банкрота Златоуста потребовали 192 миллиона

19 июля 2023 в 13:40 Размер текста - 17 +

Метзавод Златоуста потребовал 192 млн с учредителя своего предшественника Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Владельцу обанкроченного Златоустовского электрометаллургического завода (ЗЭМЗ, Челябинская область), АО «Стил Трейд Компани», предъявили иск на 192 млн рублей. Как следует из картотеки арбитражных дел, инициатором спора стал действующий металлургический бизнес. «В Арбитражный суд Челябинской области подано заявление от ООО „Златоустовский металлургический завод“. Сумма претензий составила 192,7 млн рублей», — отмечается на сайте суда. Детали иска неизвестны. В июле на «Стил Трейд Компани» легла также другая финансовая обязанность. Согласно другому решению суда, вынесенному в июле решению суда, «Стил Трейд Компани» выразила готовность погасить обязательные платежи ЗЭМЗ в сумме 84,2 млн рублей. Сам банкрот смог реализовать права требования по долгу в сумме 9,129 млн евро. Задолженность образовалась со стороны австрийского предприятия Smart Stahl GmbH и связана с оплаченным, но не поставленным оборудованием STG. Как выяснил суд, платежи совершались с целью уменьшения конкурсной массы должника. Долг продан дешевле номинала в 310 раз за три миллиона рублей (исходя из текущего по состоянию на 19 июля курса 102,03 рубля за евро). Банкротом ЗЭМЗ объявили в декабре 2021 года. Была запущена процедура конкурсного производства, срок которой истекает в ноябре. При подготовке материала URA.RU обратилось за комментариями в адрес компаний «ЗМЗ» и «Стил Трейд Компани». К моменту публикации ответы не поступили. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Владельцу обанкроченного Златоустовского электрометаллургического завода (ЗЭМЗ, Челябинская область), АО «Стил Трейд Компани», предъявили иск на 192 млн рублей. Как следует из картотеки арбитражных дел, инициатором спора стал действующий металлургический бизнес. «В Арбитражный суд Челябинской области подано заявление от ООО „Златоустовский металлургический завод“. Сумма претензий составила 192,7 млн рублей», — отмечается на сайте суда. Детали иска неизвестны. В июле на «Стил Трейд Компани» легла также другая финансовая обязанность. Согласно другому решению суда, вынесенному в июле решению суда, «Стил Трейд Компани» выразила готовность погасить обязательные платежи ЗЭМЗ в сумме 84,2 млн рублей. Сам банкрот смог реализовать права требования по долгу в сумме 9,129 млн евро. Задолженность образовалась со стороны австрийского предприятия Smart Stahl GmbH и связана с оплаченным, но не поставленным оборудованием STG. Как выяснил суд, платежи совершались с целью уменьшения конкурсной массы должника. Долг продан дешевле номинала в 310 раз за три миллиона рублей (исходя из текущего по состоянию на 19 июля курса 102,03 рубля за евро). Банкротом ЗЭМЗ объявили в декабре 2021 года. Была запущена процедура конкурсного производства, срок которой истекает в ноябре. При подготовке материала URA.RU обратилось за комментариями в адрес компаний «ЗМЗ» и «Стил Трейд Компани». К моменту публикации ответы не поступили.