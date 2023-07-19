Какие новые объекты появятся в Екатеринбурге. Фото

В Екатеринбурге проверили строительство новых объектов инфраструктуры
© Служба новостей «URA.RU»
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Власти проверили несколько строек, которые улучшат жизнь горожан
Власти проверили несколько строек, которые улучшат жизнь горожан Фото:

Вице-мэр Екатеринбурга Рустам Галямов проинспектировал объекты дорожной и социальной инфраструктуры, которые находятся в стадии строительства. В частности, улично-дорожную сеть микрорайона Новокольцовский, где недавно открыли первую очередь кампуса. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе городской администрации.

На улице Водоемной на Уктусе проверили, как облагораживают набережную. Там наконец появится пешеходный мост, который местные жители ждали 10 лет. Его строительство планируется закончить к сентябрю. На набережной со стороны улицы Водоемной появятся тротуар и велодорожки.

В микрорайоне Новокольцовский, где недавно открыли первую очередь нового кампуса, вице-мэр проинспектировал построенные недавно ЭКСПО-бульвар (участок от Кольцовского тракта до Новосинарского бульвара), часть Новосинарского бульвара и улицу Универсиады. Там установили светофоры, дорожные знаки, фонари, камеры видеонаблюдения, обустроили дренажную систему, проложили велодорожки и высадили тысячи деревьев. В будущем на ЭКСПО-бульваре и Новокольцовском бульваре сделают автобусные остановки и пустят четыре маршрута. А также построят школу и садик.

Новокольцовский строят на юго-востоке Екатеринбурга. Всего там планируется возвести миллион квадратных метров жилья для 50 тысяч человек. Также там запланированы школы, детские сады, учебно-образовательные центры. Именно в Новокольцовском появятся самый современный в стране Дворец водных видов спорта и кампус Уральского федерального университета.

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Вице-мэр Екатеринбурга Рустам Галямов проинспектировал объекты дорожной и социальной инфраструктуры, которые находятся в стадии строительства. В частности, улично-дорожную сеть микрорайона Новокольцовский, где недавно открыли первую очередь кампуса. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе городской администрации. На улице Водоемной на Уктусе проверили, как облагораживают набережную. Там наконец появится пешеходный мост, который местные жители ждали 10 лет. Его строительство планируется закончить к сентябрю. На набережной со стороны улицы Водоемной появятся тротуар и велодорожки. В микрорайоне Новокольцовский, где недавно открыли первую очередь нового кампуса, вице-мэр проинспектировал построенные недавно ЭКСПО-бульвар (участок от Кольцовского тракта до Новосинарского бульвара), часть Новосинарского бульвара и улицу Универсиады. Там установили светофоры, дорожные знаки, фонари, камеры видеонаблюдения, обустроили дренажную систему, проложили велодорожки и высадили тысячи деревьев. В будущем на ЭКСПО-бульваре и Новокольцовском бульваре сделают автобусные остановки и пустят четыре маршрута. А также построят школу и садик. Новокольцовский строят на юго-востоке Екатеринбурга. Всего там планируется возвести миллион квадратных метров жилья для 50 тысяч человек. Также там запланированы школы, детские сады, учебно-образовательные центры. Именно в Новокольцовском появятся самый современный в стране Дворец водных видов спорта и кампус Уральского федерального университета.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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