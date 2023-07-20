Прокуратура заинтересовалась строительством яхт-клуба на берегу водохранилища в Челябинске

Прокуратура проверит законность строительства яхт-клуба на берегу Шершневского водохранилища Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Уральская транспортная прокуратура проведет проверку по факту строительства яхт-клуба на территории фанпарка «Привилегия», расположенного на западном берегу Шершневского водохранилища в Челябинске. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства, по факту застройки организовано надзорное сопровождение.

«Транспортной прокуратурой организовано надзорное сопровождение. По ходу будет дана оценка подготовленности инфраструктуры, наличию необходимых разрешений для реализации услуг на водном объекте, а также обеспечение исполнения требований безопасности при представлении услуг эксплуатации маломерных судов», — сообщили URA.RU в пресс-службе транспортной прокуратуры.

Парк планируется открыть в 2024 году. По информации застройщика АПРИ «Флай Плэнинг», это будет самый настоящий город развлечений. Парк раскинется на территории площадью 62 гектара. Его разделят на несколько зон. Первую зону в виде горнолыжного склона обещают открыть уже к декабрю 2023 года.

URA.RU связалось с застройщиком. В компании отнеслись к проверке спокойно. Там сообщили, что в рамках разработки концепции фанпарка предусмотрены все необходимые согласования с надзорно-контролирующими органами по всем объектам проекта.